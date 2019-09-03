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Ruhani: 'Tekrarlıyoruz Amerika'yla İkili Görüşme Olmayacak'

03.09.2019 11:59 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran parlamentosunda yaptığı konuşmada şu aşamada Amerika’yla ikili görüşme yapmanın mümkün olmadığını söyledi

Ruhani: 'Tekrarlıyoruz Amerika'yla İkili Görüşme Olmayacak'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran parlamentosunda yaptığı konuşmada şu aşamada Amerika’yla ikili görüşme yapmanın mümkün olmadığını söyledi. Ruhani, İran’ın birkaç gün içerisinde nükleer anlaşma kurallarından bir kısmını da terk etme uyarısında bulundu.

Ruhani, Avrupa ülkeleriyle devam eden görüşmelerden bekledikleri sonuçların çıkmaması halinde Perşembe günü itibariyle İran’ın, nükleer anlaşmadan kaynaklanan bazı yükümlülüklerini daha terk edeceğini söyledi.

Ruhani yaptığı konuşmada “Belki de bir yanlış anlaşılma söz konusu. Bunu defalarca söyledik ve tekrarlıyoruz. Amerika’yla ikili görüşmeye yönelik bir kararımız yok. Prensip olarak Amerika’yla ikili görüşme yapmak istemiyoruz” dedi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, “Eğer Amerika tüm yaptırımları kaldırırsa o durumda geçmişte 5+1 ülkeleriyle yaptığımız gibi görüşmeler mümkün olabilir. Amerika’yla görüşmemiz konusunda birkaç teklif oldu ama hepsine olumsuz yanıt verdik” ifadelerini kullandı.

Ruhani ayrıca “Eğer Perşembe günü itibariyle yaptığımız görüşmelerden bir sonuç çıkmazsa nükleer anlaşma yükümlülüklerimizi terk etme konusunda üçüncü adımımızı açıklayacağız” dedi.

İran Cumhurbaşkanı bu noktada Avrupa ülkelerinin tavrından da memnun olmadığını dile getirdi. Ruhan, “Maalesef Amerika’nın ihaneti ve Avrupalıların yapabilecekken taahhütleri konusunda bazı noktalarda birşey yapmamaları söz konusu. Biz diğer ülkelerden petrolümüzü satın almaya devam etmesini istiyoruz” dedi.

İran Cumhurbaşkanı taahhütlerini bir kısmını daha yerine getirmeyi bırakacakları üçüncü adım olarak nitelediği safhadan sonra da görüşmelere devam edebileceklerini de belirtti.

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