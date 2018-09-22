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Trump'ı kızdıracak sözler: Kaderi Saddam gibi olacak

DÜNYA HABERLERİ  | 22.09.2018 10:21 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ve İran ilişkilerinde tansiyonu yükseltecek yeni açıklamalarda bulundu. Ruhani, Trump'ın ve ABD'nin kaderinin Saddam Hüseyin'le aynı olacağını söyledi.

Trump'ı kızdıracak sözler: Kaderi Saddam gibi olacak

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, devlet televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında halka seslendi. ABD ve Başkan Trump’la ilgili sert ifadeler kullanan Ruhani, iki ülke arasındaki gerilimi tırmandıracak cümlelere imza attı.

ABD’nin uluslararası arenada İran’a uygulamaya çalıştığı baskıyla ilgili konuşan Ruhani, 1980’li yıllara damga vuran İran-Irak savaşına göndermede bulundu.

Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin’le Trump’ı karşılaştıran Ruhani, “Trump’ın sonu da aynı olacak. ABD, Saddam Hüseyin’in kaderinin aynısını yaşayacak” ifadelerini kullandı.

İran’ın savunma silahlarından vazgeçmeyeceğini belirten Ruhani, “Buna ABD’yi kızdıran füzeler de dahil” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Ruhani İRAN ABD Donald Trump Saddam Hüseyin

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Bu Trump Denilen Bunak, İranı Irak Veya Libya Sanıyor, İran Ortadoğuyu Ateş Topuna Çevirecek, Nükleer Silahları Var, Zavallı Saddama Nükleer Silahları Var Diyerek, 2 Milyon Müslümanı Katletti Amerika, Sonuçta Irak'da Nükleer Silah Çıkmadı, Ahtopot Gibi Irakın Petrolünu Gasp Ettiler..!!!
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