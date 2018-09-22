İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'ın da Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin gibi anlaşmayı bozduğunu ve Saddam'ın başına gelenleri onun da yaşayacağını söyledi.

Ruhani, başkent Tahran'da İran-Irak savaşının 38. yılı nedeniyle düzenlenen törende konuştu.

Ahvaz kentindeki silahlı saldırı gerçekleşmeden önce yaptığı konuşmada Ruhani, 38 yıl aradan sonra Saddam'ı savaşa teşvik eden taraf ile karşı karşı karşıya olduklarını savunarak, ABD'nin "İran halkına 12 yıl baskı ve yaptırım uyguladıktan sonra" müzakere masasına oturduğunu bir cümle için masanın etrafındakileri 17 gün boyunca oyaladığını ileri sürdü.

Nükleer anlaşmanın bölgenin ve dünyanın çıkarına hizmet ettiğini savunan Ruhani, "Ancak Saddam'ın hikayesi burada da tekrarlandı ve 38 yıl önceki savaş tekrar başladı. Fakat o zaman ABD'yle çalışan bir devletin savaşıydı, bugün ise vekalet savaşı yok artık. ABD bizzat İran halkının karşısında duruyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Trump'ın da Saddam gibi anlaşmayı bozduğunu ve Saddam'ın başına gelen akıbetin mevcut ABD yönetiminin de başına geleceğini söyledi.