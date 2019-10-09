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Ruhani: Türkiye seçtiği yolu gözden geçirmeli

09.10.2019 15:46 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Suriye'nin kuzeyinde güvenliğin temini Suriye ordusunun varlığı ile mümkündür” diye konuştu.

Ruhani: Türkiye seçtiği yolu gözden geçirmeli

Ruhani en önemli sorunun Fırat'ın doğusu değil, İdlib olduğunu vurguladı.İran’ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlemeyi planladığı operasyonun bölge için uygun olmadığını söyledi ve Türkiye'ye "sabırlı olması" çağrısı yaptı.

Bakanlar Kurulu'nda açıklama yapan Ruhani, Türkiye'nin kaygılarının haklı olduğunu fakat kaygıların giderilmesi için doğru yolun seçilmesi gerektiğini söyledi. "Bugün seçilen yöntem ve perde arkasındaki anlaşmalar bölgenin yararına olmayacak" diyen Ruhani, "Biz dost ve kardeş Türkiye'den bu konularda daha dikkatli ve sabırlı olmasını ve seçilen yolu gözden geçirmesini istiyoruz" diye konuştu.

İdlib vurgusu

Bölgedeki Suriye ordusunun varlığına ve İdlib'deki duruma vurgu yapan Ruhani, Suriye'nin kuzeyinin güvenliğinin temin edilmesinin ancak Suriye ordusu ile mümkün olacağı ifadesini kullandı. Ruhani konuşmasına şöyle devam etti: "Bugün esas konu, Suriye'nin kuzeyi ve Fırat’ın doğusu değildir. Bölgenin ilk sorunu İdlib konusudur. Zira tüm teröristler bu bölgede toplanmışlardır ve umarım bölge ülkeleri bu hususta yardımcı olurlar ve Türkiye devleti de bölgede yeni sorunlarla karşılaşmamamız için bu hususta daha dikkatli olur."

ABD Başkanı Donald Trump iki gün önce attığı tweetlerle, önce Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine olası operasyonunun yolunu açmış, daha sonra ise "limitlerin aşılması durumunda daha önce yaptığım gibi Türk ekonomisini yok ederim" demişti. Trump’ın Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde operasyon için yakın zamanda harekete geçeceğini ancak ABD'nin operasyona dahil olmayacağını açıklaması sonrası, Türkiye'de operasyon tartışmaları büyüdü. Türkiye'den gelen açıklamalarda, operasyona hazırlıkların başlandığı belirtiliyor.

dpa/ŞŞ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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