HABER

Ruhani ve Salih’ten ortak basın toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2019 15:55 | Son Güncelleme

Irak’a bu sabah tarihi ziyaret gerçekleştiren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Iraklı mevkidaşı Berhem Salih ile başkent Bağdat’ta ortak basın toplantısı düzenledi.

Irak’a bu sabah tarihi ziyaret gerçekleştiren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Iraklı mevkidaşı Berhem Salih ile başkent Bağdat’ta ortak basın toplantısı düzenledi. Ruhani, Irak’ı ikinci vatanları olarak nitelendirirken, Irak Cumhurbaşkanı Salih ise İran ve Türkiye gibi komşu ülkeler bulunduğu için Irak’ın şanslı olduğunu söyledi.
Irak’ın başkenti Bağdat’a ulaşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkentteki İmam Musa Kazım Türbesi’ni ziyaret ettikten sonra Iraklı mevkidaşı Berhem Salih ile görüştü. Ortak basın toplantısında konuşan Ruhani, Irak’ın kendileri için ikinci vatan olarak gördüklerini belirterek, “Tarihi, dini ve bölgesel ilişkilerimizin bulunduğu Irak’tan vazgeçemeyiz. Salih ile yaptığımız görüşmede en ufak bir anlaşmazlık noktamız olmadı” şeklinde konuştu.
Ülkesi ile Irak arasındaki ilişkilerin iki milletin çıkarı doğrultusunda olduğunu vurgulayan Ruhani, iki ülke arasında ticaret, yatırım, turizm enerji ve serbest bölge kurmak için işbirliğinin güçlendirilmesi için fırsatlar bulunduğunu söyledi.
Basın toplantısında konuşan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ise görüşmede iki ülke arasında tren raylarının uzatılması, sanayi bölgelerin kurulması, enerji alanındaki işbirliğinin güçlendirmesi ve İranlı ziyaretçilerin Irak’taki mukaddes bölgeleri ziyaret etmeleri önündeki engelleri kaldırma gibi konuların görüşüldüğünü belirtti. İran’ın terör örgütü DEAŞ’a karşı verdiği mücadelede Irak’a verdiği destekten dolayı teşekkürlerini sunan Salih, “Kimileri Irak’ın bulunduğunu coğrafi konum çok sorunludur ancak İran ve Türkiye gibi komşularımız olduğu için şanslıyız” diye konuştu.

PARTNERBu çukur 224 yıldır kazılıyor ama dibini kimse görmediBu çukur 224 yıldır kazılıyor ama dibini kimse görmedi
Mehmet Murat Çalık: Beylikdüzü’nde çıtayı daha yükseğe koyacağızMehmet Murat Çalık: Beylikdüzü’nde çıtayı daha yükseğe koyacağız
Bakan Koca: Sağlıkta dışa bağımlılığı azaltacağızBakan Koca: Sağlıkta dışa bağımlılığı azaltacağız

En Çok Okunan Haberler

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Acun'dan Sabriye yorumu! 'Sen geldiğinden beri...'

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! Çarpıcı oranlar...

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Ülkede hayat durdu! Okullar tatil, iş yerleri kapalı

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Hatice'den transparan şov! Göstere göstere açtı...

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

Bakan duyurdu! Ücretli poşetten sonra sıra onlara geliyor

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

25 bin lira maaşla çalışacak personel alınacak!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Bakan Gül: Türk yargısı içinde yeri yoktur

Bakan Gül: Türk yargısı içinde yeri yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan paylaştı: Fatma Hanım, yavrumuzu gözlerinden öpüyorum

'Yavrumuzu gözlerinden öpüyorum ama...'

Bahçeli: Büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır

Bahçeli: Caniler ve cahil ruhlular...

Mesut Yılmaz'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Mesut Yılmaz'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 sisteminin ABD'nin güvenliğiyle ilgisi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.