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Ruhani: ‘Yabancı Güçler Bölgesel Gerilimi Arttıracak’

28.07.2019 23:39 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yabancı güçlerin varlığının Körfez’de gerilimin ana kaynağı olacağını belirtti

Ruhani: ‘Yabancı Güçler Bölgesel Gerilimi Arttıracak’

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yabancı güçlerin varlığının Körfez’de gerilimin ana kaynağı olacağını belirtti.

Ruhani bu açıklamasını Umman Dışişleri Bakanı ile Tahran’daki görüşmesi sırasında dile getirdi.

Fransa, İtalya ve Danimarka İngiltere’nin Hürmüz Boğazı boyunca tankerlerin güvenli geçişlerini sağlamak için Avrupa liderliğindeki bir donanma misyonuna ilk desteklerini vermişlerdi.

Bu öneri İran’ın İngiltere bayraklı bir petrol tankerini ele geçirmesinin ardından gelmişti.

Ruhani konuyla ilgili açıklamasında yabancı güçlerin bölgedeki güvenliğe yardımcı olmayacağını, gerilimin ana kaynağı olacağını kaydetti.

Ruhani bölgedeki gerilimin nedeninin de Amerika’nın 2015 tarihli nükleer anlaşmadan çekilmesi olduğunu belirtti.

İran Cumhurbaşkanı ayrıca İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın İran’ı iyi bilmesinin iki ülke ilişkilerinin iyeleşmesine yardımcı olacağını umduğunu kaydetti.

İngiltere’nin İran petrol tankerini alıkoymasının ardından İran’ın da İngiltere bayraklı bir petrol tankerini Hürmüz Boğazı’nda ele geçirmesi iki ülke ilişkilerinde gerilimi arttırmış durumda.

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