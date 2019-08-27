Ruhani: 'Yaptırımlar Kalkmadan İran Amerika'yla Görüşmeyecek'

Amerika Başkanı Donald Trump’ın nükleer sorunu çözmek adına İran Cumhurbaşkanı’yla görüşebileceğini söylemesinden birgün sonra bu kez İran’dan açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tüm yaptırımlar kalkmadan İran’ın Amerika’yla görüşmeyeceğini söyledi.

Ruhani, İran her zaman müzakereye açık olduğunu söyledi ancak devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında “Ancak öncelikle Amerika İran’a uyguladığı yasadışı, haksız ve adil olmayan tüm yaptırımları kaldırmalıdır” ifadelerini kullandı.

Ruhani ayrıca “Washington pozitif yönde bir değişim için anahtara sahip, dolayısıyla ilk adım atsın. İlk adımı atmadan bu kilit açılmayacaktır” dedi.

Ruhani, başta Amerika olmak üzere İran’la batılı ülkeler arasında artan tansiyona da değindi ve “İran dünyayla gerginlik istemiyor. Ortadoğu’da güvenlik istiyoruz. Diğer ülkelerle dostane ve daha iyi ilişkiler istiyoruz” diye konuştu.

2015 yılında imzalanan ancak Başkan Trump’ın Amerika’yı çektiği nükleer anlaşmaya da değinen Ruhani, “Eğer bizim çıkarlarımız garanti altına alınmazsa biz de taahhütlerimizden uzaklaşmaya devam edeceğiz” dedi.

Ruhani ayrıca İran’ın dini liderin verdiği fetva dolayısıyla asla nükleer silah sahibi olmak istemediğini de belirtti.

Ruhani ve Trump, Eylül ayında New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler toplantısına katılacaklar. Ancak iki lider arasında bir görüşme gerçekleşmesi için nce İran’ın dini lideri Hamaney’in de buna onay vermesi gerekiyor.

