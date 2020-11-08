Ruhani: “Yeni Yönetim Eskisinin Hatalarını Gidermeli”

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Amerika’da seçilen yeni yönetimin eskinin hatalarını gidermesi gerektiğini söyledi.

“Trump’ın zarar veren politikasına Amerikan halkı tarafından karşı çıkıldı” diyen Ruhani, yeni yönetimin geçmiş hataları gidermek için bu fırsatı kullanması gerektiğini kaydetti.

Ruhani, İran’ın dünyayla yapıcı ilişkiden yana olduğunu vurguladı.

Biden, Tahran’ın şartlarına uyması durumunda İran’la Batılı ülkeler arasında başkan yardımcılığı döneminde varılan nükleer anlaşmaya dönüleceği taahhüdünde bulunmuştu.

Trump’ın anlaşmadan çekilmesinin ardından Tahran kademeli olarak anlaşmaya yönelik yükümlülüklerinden geri adım atmaya başlamıştı.

Ancak İranlı yetkililer Tahran’ın haklarına saygı gösterilmesi durumunda bu politikanın değiştirilebileceğini belirtmişti.

Ruhani, İran halkının kahramanca direnişinin maksimum baskının da başarısızlığa mahkum olduğunu gösterdiğini söyledi.

Biden anlaşmaya geri dönmenin başlangıç noktası olacağını sonrasında Washington’un müttefiklerle çalışarak nükleer anlaşmayı güçlendireceği ve genişleteceğini belirtmişti.

İranlı yetkililerse nükleer programıyla bağlantılı olarak Tahran’ın füze programı ve bölgesel etkinliğiyle ilgili müzakerelere girmek istemiyor.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de Amerikan halkının konuştuğunu, dünyanın yeni liderlerin gitmekte olan rejimin kanunsuz aşağılamalarını terkedip terketmediğini izlemekte olduğunu belirtti.

