Ruhani Zarif'in istifasını onaylamıyor

İran Dışişleri Bakanı 59 yaşındaki Cevad Zarif’in dün akşam ilan ettiği istifa kararının yankıları sürüyor. İran Cumhurbaşkanlığı makamından yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in istifa kararı doğrulandı ancak Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin bu istifayı kabul etmeyeceği açıklandı. Cumhurbaşkanlığının instagram sayfasından yapılan açıklamada, "Cevad Zarif’in görevini şimdiye dek ustalıkla yerine getirdiği ve bu durumun böyle devam edeceği" belirtildi. Açıklamada Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Zarif’in istifasını kabul etmeyeceği kaydedilerek, "Zarif yalnız olmayacak ve biz, hepimiz (hükümet) yanında olacağız, destekleyeceğiz" ifadesine yer verildi. Zarif’in istifasının yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından onaylanması gerekiyor.

Cevad Zarif Pazartesi akşam saatlerinde instagram hesabından istifa kararını açıklamıştı. Kararın gerekçesi hakkında bilgi vermeyen Zarif mesajında, "Dışişleri bakanlığı görevim sırasındaki eksiklerim dolayısıyla hepinizden özür diliyorum. İran halkına ve yetkililere teşekkür ederim" yazmıştı. Tahran’daki gözlemciler Zarif’in böylesine önemli bir kararı akşam geç saatlerde sosyal medya hesabından duyurmasını sürpriz olarak değerlendirdi.