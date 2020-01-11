HABER
  4. Ruhani, Zelenskiy'i arayarak düşürülen uçak nedeniyle özür diledi

Ruhani, Zelenskiy'i arayarak düşürülen uçak nedeniyle özür diledi

DÜNYA HABERLERİ  | 11.01.2020 21:54 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağını yanlışlıkla düşürdükleri için özür diledi.

Ruhani, Zelenskiy'i arayarak düşürülen uçak nedeniyle özür diledi

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Zelenskiy'nin Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Görüşmede İran’ın Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağını yanlışlıkla düşürmesi konusunun ele alındığı kaydedilen açıklamada, "Ruhani, Ukrayna halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Ruhani, 176 kişinin hayatını kaybettiği trajediyle ilgili İran adına özür diledi. Ruhani, trajedinin, ülkesinin hatalı eylemleri yüzünden meydana geldiğini tamamen kabul ediyor." ifadelerine yer verildi.

İran yetkililerinin, uçağın düşürülmesinde suçlu olan kişileri sorumlu tutacağı belirtilen açıklamada, "Zelenskiy, olayda hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşlarına ait cesetlerin en kısa sürede ülkesine gönderilmesi gerektiğini vurguladı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Ukrayna Dışişleri Bakanlığının İran'a olayla ilgili tazminat şartlarını içeren nota vereceği kaydedildi.

UÇAK FÜZEYLE VURULDU

İran Genelkurmay Başkanlığı, Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü bildirmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade de hava savunma sistemleri tarafından düşürülen Ukrayna uçağının seyir füzesi olarak algılandığını söylemişti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişi hayatını kaybetmişti.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi1 yılda inşa ettiler! Rüya gibi
Kadıköy'de 6 katlı binada yangın paniği!Kadıköy'de 6 katlı binada yangın paniği!
Zeytin yüklü traktör devrildi: 1 yaralıZeytin yüklü traktör devrildi: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN özür ruhani Uçağın düşürülmesi Ukrayna zelenskiy iran uçak kazası

En Çok Okunan Haberler

Marmara Denizi'nde 9 saatte 38 deprem!

Marmara Denizi'nde 9 saatte 38 deprem!

AFAD depremin şiddetini hesapladı: Oldukça güçlü

AFAD depremin şiddetini hesapladı: Oldukça güçlü

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Korkutan haber! Yoğun bakıma kaldırıldı

Rafet'ten ifşa! 'Kızı yaşında kadınlara...'

Rafet'ten ifşa! 'Kızı yaşında kadınlara...'

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

İzmir'de peş peşe cinayetlerin sanığı cezaevinde intihar etti

İzmir'de peş peşe cinayetlerin sanığı cezaevinde intihar etti

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

İşte dünyayı ayağa kaldıran füzeler

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

İran'da 176 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan olmadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Libya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!

Libya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!

Ukrayna'dan İran'a düşen yolcu uçağıyla ilgili 30 gün süre!

İran'a süre verdi! '8 Şubat'a kadar...'

Tahran'da anma eylemi rejim karşıtı gösteriye dönüştü! 'Devrim Muhafızları ülkeyi rahat bırak'

Tahran'da anma eylemi rejim karşıtı gösteriye dönüştü!

İran’da Ukrayna yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili yeni görüntüler!

Yolcu uçağının düşürülmesiyle ilgili yeni görüntüler!

Hamaney’den Ukrayna uçağının düşürülmesine yönelik soruşturma emri

Hamaney’den Ukrayna uçağının düşürülmesine yönelik soruşturma emri

Ukrayna'dan düşürülen uçakla ilgili yeni açıklama: İran, bize bütün verileri teslim etti

Ukrayna'dan düşürülen uçakla ilgili yeni açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.