Ruhani:'Beyaz Saray'daki Teröristlerin İran'ı İzole Etmesine İzin Vermeyin'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yaptığı açıklamada İran halkına birlik olmaları ve Amerika Başkanı Donald Trump’ın ulusal birliklerini önlemek adına yaptığı maksimum baskıya izin vermemeleri çağrısı yaptı.

İran Cumhurbaşkanı konuşmasında Amerika Başkanı Donald Trump ve Amerika yönetimi hakkında sert ifadeler kullandı.

Ruhani, “Trump’ın halkımız içerisinde ayrılıklar oluşturmasına izin vermemeliyiz. Birlik halinde olmaya devam etmeliyiz. 21 Şubat seçimlerine sırtınızı dönmeyin. Yüksek bir katılım sağlayalım. Trump’ın ve Beyaz Saray’daki teröristlerin İran’ı izole etmesine izin vermemeliyiz” dedi.

İran’da 21 Şubat’ta yapılacak parlamento seçimine başvuran adayların incelemesini yapan Koruyucular Konseyi, başvuruda bulunan 14 bin adaydan 9 bin adayın başvurusunu kabul etmedi. İran’da ılımlı ve muhalif kesim birçok kentte kendilerinin adaylarının kalmadığını hepsinin elendiğini söylüyorlar.

Ruhani bu konuda da “Bu parlamento seçimleri son derece önemli. İlgililere adaylığı düşürülenlerle ilgili mektuplar yazdım” diye konuştu.

Ruhani seçime ilişkin konularda itirazları olsa dahi halkı oy vermeye davet etti.

Ruhani, “Ulusumuzu oy vermeye davet ediyorum. Hatta bazı konularda eleştirileriniz sorunlarınız olsa dahi lütfen oyunuzu kullanın” dedi.

