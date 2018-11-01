Ruhani'den AB ülkelerine ABD'ye karşı iş birliği çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine "ABD'nin tek taraflı tutumuna" karşı İran'ın yanında yer almaları çağrısında bulundu.

Ruhani, 5 Kasım'da devreye girecek ABD'nin ikinci yaptırım paketi ve nükleer anlaşmaya taraf ülkelerin tutumuyla ilgili İngiliz The Financial Times gazetesine bir makale yazdı.

"Washington yönetiminin tavrının uluslararası istikrarı tehlikeye düşürdüğünü" savunan Ruhani, "ABD Başkanı Donald Trump'ın kendi müttefiklerine karşı tahkir edici tavrı, dünya sistemi için ne kadar büyük bir sorun olduğunu göstermeye yetmektedir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin uluslararası ilişkilerde yeni sorunlar oluşturduğunu, DEAŞ'ı himaye ettiğini ileri süren Ruhani, bu politikaların bölge sorunlarını daha da derinleştirdiğini kaydetti.

AB ülkelerine "ABD'nin tek taraflı tutumuna" karşı İran'ın yanında yer almaları çağrısı yapan Ruhani, İran-AB iş birliğinin uzun vadede iki tarafın da çıkarını temin edeceği ve uluslararası barış ile istikrarın da teminatı olacağı görüşünü paylaştı.