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Ruhani'den "ABD başarılı olamayacak" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 21:33 | Son Güncelleme

Ruhani'den "ABD başarılı olamayacak" açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin ikinci yaptırım paketi için verdiği sürenin dolacağı 4 Kasım'ı "İran halkı için acı bir hatıraya dönüştüremeyeceğini" söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığı sitesinden yapılan açıklamaya göre Ruhani, Kültürel Devrim Yüksek Konseyi toplantısında ABD yaptırımlarının ikinci aşamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Ruhani, "ABD, 4 Kasım'ı İran halkı için acı bir hatıraya dönüştürmeyi hedefliyor, ancak İran milletinin direniş ruhu ve cesur liderliği sayesinde bunda başarılı olamayacak." ifadelerini kullandı.

ABD'nin ikinci yaptırım paketinin devreye girmesi için verdiği süre 4 Kasım'da doluyor. Bu tarihten sonra İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi'ne uluslararası kısıtlamalar getirilecek ve ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanacak.

İkinci aşama yaptırımların devreye girmesiyle İran'ın petrol ihracatında günlük 500 bin ila 1 milyon varil düşüş öngörülüyor. Bu da yaklaşık 60 milyar dolar olan İran'ın yıllık petrol gelirinin 27 milyar dolar azalması anlamına geliyor. ​

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Anahtar Kelimeler:
İRAN ruhani Tahran

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