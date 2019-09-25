HABER

Ruhani'den ABD ile müzakere koşulu: Yaptırımları kaldırın

25.09.2019 21:18 | Son Güncelleme

BM Genel Kurulu'nda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ile müzakerelere yaptırımların kaldırılması halinde başlayabileceklerini söyledi.

Ruhani'den ABD ile müzakere koşulu: Yaptırımları kaldırın

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ABD ile müzakerelere yaptırımlara son verilmesi koşuluyla başlanabileceğini söyledi. Ruhani, "Yaptırımlar altında müzakerelere yanıtımızın olumsuz olduğunu söylemek isterim" diye konuştu.

New York'da BM kürsüsünden Washington yönetimine seslenen Ruhani, "Müzakereleri başlatacak yolu açmak için yaptırımları durdurun" dedi.

İran'a yönelik yaptırım uygulayan ABD'nin diğer yandan müzakere çağrısında bulunmasını ciddiye almanın mümkün olmayacağını ifade eden Ruhani, "Şimdiye dek yabancıların öfke ve sahtekarlıklarına boyun eğmediklerini" dile getirdi.

Ruhani, Donald Trump ile bir hatıra fotoğrafının müzakerelerin başında değil sonunda çektirilebileceğini kaydetti.

İran lideri, ABD'nin 2015 yılında varılan nükleer anlaşmayı yeniden kabullenmesi gerektiğine de işaret etti. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini ilan etmişti.

"İran'ın sabrının sınırları var"

ABD'nin anlaşmadan çekilmesinin ardından İran'ın zor koşullar altında bir yıl daha anlaşmaya bağlı kaldığını sözlerine ekleyen Ruhani, "İran'ın sabrının sınırları var" dedi.

Trump ve Ruhani'nin New York'taki temasları sırasında bir görüşme yapıp yapmayacakları ise henüz belli değil. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump ile Ruhani'nin ikili bir görüşme yapması çağrısında bulunmuştu.

dpa/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Trump-Selenski görüşmesinin deşifresi yayınlandıTrump-Selenski görüşmesinin deşifresi yayınlandı
‘ABD Yaptırımları Kaldırmadan Müzakere Masasına Oturmayız’‘ABD Yaptırımları Kaldırmadan Müzakere Masasına Oturmayız’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'seçim' açıklaması

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'seçim' açıklaması

EYT'liler için 3 faklı model

EYT'liler için 3 faklı model

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Herkesin içinde olay ifşa! 'Göğüsleri ağzımdan çıkıyor'

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

31 Mart seçimleriyle ilgili flaş gelişme!

31 Mart seçimleriyle ilgili flaş gelişme!

'Arabada yarım saat bekletildim'

'Arabada yarım saat bekletildim'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump kürsüden İran'a resti çekti

Trump kürsüden İran'a resti çekti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

YPG ile ÖSO arasında çatışma

YPG ile ÖSO arasında çatışma

Trump: ABD savaşa hazır

Trump: ABD savaşa hazır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
IMF'nin yeni başkanı belirlendi

IMF'nin yeni başkanı belirlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump yemekte buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump yemekte buluştu

Son dakika! Ruhani: Baskı altında ABD ile müzakereleri kabul etmeyiz

Ruhani: Baskı altında ABD ile müzakereleri kabul etmeyiz

Trump'ın işi bu kez zor! O kayıtlar yayınlandı

Trump'ın işi bu kez zor! O kayıtlar yayınlandı

Trump: Benim kadar kötü muamele gören bir başkan olmadı

Trump: Benim kadar kötü muamele gören bir başkan olmadı

ABD'den yeni yaptırım

ABD'den yeni yaptırım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.