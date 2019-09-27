Ancak iki ülke arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD'ye baskıya son vermesi çağrısında bulunurken, iki ülke arasındaki gerilim ABD'nin Suudi Arabistan'a 200 asker ve Patriot füzeleri göndereceğini açıklaması ile arttı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York'ta bulunan Ruhani düzenlediği basın toplantısında ABD'nin İran'ı müzakereye zorlamak için baskıyı arttırdığını ancak bu sebepten dolayı da müzakerelerden giderek uzaklaşıldığını söyledi.

Ruhani ABD'ye "Maksimum baskı siyasetine son verin ve diyalog, mantık ve sağduyu siyaseti izleyin" çağrısında bulundu. Ruhani ABD'nin çağrısına kulak vermesi halinde atmosfer ve şartların değişeceğini kaydetti.

İran ile ABD arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015 nükleer anlaşmasından çekilmesi sonrası tırmanmaya başladı.

İran, ABD, Fransa, İngiltere ve Almanya tarafından Suudi Arabistan'daki bir petrol tesislerine 14 Eylül'de drone ve füze saldırısında bulunmakla suçlanıyor. Saldırı neticesinde küresel ham petrol üretimi yüzde 6 azalmış, petrol fiyatları yükselmişti.