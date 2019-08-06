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Ruhani'den ABD'ye müzakere çağrısı ve savaş uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2019 11:09 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: "Ön şartsız müzakere istediklerini söylüyorlar fakat ertesi gün Büyük Devrim Rehberi'ne yaptırım uyguluyorlar. O zaman nasıl müzakere edeceğiz? Müzakereyi kabul etsek bununla ilgili nihai kararı kim verecek" "Müzakere istediklerini söylüyorlar. Dışişleri Bakanı'na yaptırım uyguluyorlar. Kiminle müzakere edeceksiniz? Müzakerenin sorumlusu Dışişleri Bakanı'dır. Bir gün müzakere kararı alırsak sizinle konuşacak olan kendisidir" - İran müzakere ve diyalog ehlidir. ABD gerçekten müzakere istiyorsa her şeyden önce tüm yaptırımları kaldırmalıdır"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın müzakereden yana olduğunu ancak müzakere için ABD'nin tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin yaptırım listesine aldığı Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve bakanlık çalışanlarıyla, Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Burada konuşan Ruhani, ABD'nin İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Dışişleri Bakanı Zarif'e yönelik yaptırımlarla müzakere konusunda samimi olmadığını ortaya koyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Ruhani, sözlerine şöyle devam etti:

"Ön şartsız müzakere istediklerini söylüyorlar fakat ertesi gün Büyük Devrim Rehberi'ne (Hamaney) yaptırım uyguluyorlar. O zaman nasıl müzakere edeceğiz? Müzakereyi kabul etsek bununla ilgili nihai kararı kim verecek? Siz bizim anayasamızı biliyorsunuz. Rehber'in rızası olmadan müzakere nasıl olacak? Sonra yine müzakere istediklerini söylüyorlar. Ardından Dışişleri Bakanı'na yaptırım uyguluyorlar. Kiminle müzakere edeceksiniz? Müzakerenin sorumlusu Dışişleri Bakanı'dır. Bir gün müzakere kararı alırsak sizinle konuşacak olan kendisidir."

Washington yönetiminde siyaset mekanizmasının işlemediğini savunan İran Cumhurbaşkanı, "Biz daha önce de söyledik yine vurguluyoruz. İran müzakere ve diyalog ehlidir. ABD gerçekten müzakere istiyorsa her şeyden önce tüm yaptırımları kaldırmalıdır." ifadelerini kullandı.

- "İran'la savaş tüm savaşların anasıdır"

ABD ile bölgedeki gerginlik konusuna da değinen Ruhani, şunları söyledi:

"İran'la barış tüm barışların anası, İran'la savaş da tüm savaşların anasıdır. Bölgedeki askerleriniz için güvenlik mi istiyorsunuz? O halde güvenliğe karşı güvenlik. Bizim güvenliğimize zarar verirseniz kendinizin güvende olacağınızı düşünemezsiniz. Barışa karşı barış, petrole karşı petrol. Siz bizim petrolümüzü engelleyip başkalarının petrol satmasını sağlayamazsınız."

- "Cebelitarık Boğazı'nı bize kapatırsanız Hürmüz Boğazı size açık olmaz"

İngiltere ile tanker krizine ilişkin ise Ruhani, İngiltere'ye ait gemilerin Basra Körfezi'ndeki denizcilik kurallarına uymadığını ancak bu zamana kadar söz konusu ihlalleri görmezden geldiklerini dile getirdi.

"Barış ve dostluk zamanlarında karşı tarafın ihlallerini görmezden geldik" diyen Ruhani, "Bugün sizin ihlallerinize neden izin verelim? Vermediğimizi de gördünüz. Devrim Muhafızları helikopterden tankerinize asker indirirken İngiliz savaş gemisi kenardan izliyordu. Müdahale edemedi." dedi.

Ruhani, İngiltere hükümetine hitaben, "Gerçekleştiremeyeceğiniz şeyler söylemeyin. Cebelitarık Boğazı'nı bize kapatırsanız Hürmüz Boğazı size açık olmaz." diye konuştu.

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