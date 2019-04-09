Ruhani’den ABD’ye nükleer tehdit

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin Devrim Muhafızları’nı terör listesine almasına tepki göstererek IR8 santrifüjlerinin üretimine başlayacaklarını söyledi.

Ulusal Nükleer Günü’nde konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran’a yönelik baskıların sürmesi halinde IR8 adı verilen ve yeni model uranyum zenginleştirmede kullanılan santrifüjler geliştireceklerini açıkladı.

ABD’nin Devrim Muhafızları’nı terör örgütü sınıfına sokmakla büyük bir hata yaptığını söyleyen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Devrim Muhafızları’na terörist dediğinizde birinin sizi onaylayacağını mı sanıyorsunuz? İklim anlaşmasından çekildiniz kimse sizi alkışladı mı? Kudüs, işgalci rejimin başkenti dediğinizde kimse kabul etti mi? Siz sürekli yanlış içindesiniz, hep hata yaptınız, yapıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

İran halkının ve devletin Devrim Muhafızları’nın yanında olduğunu kaydeden Ruhani, ABD’nin aldığı son kararla birlikte Devrim Muhafızları’nın İran halkı nezdinde etkinliğinin artacağını belirterek, "ABD bölgede terör örgütlerini kendi çıkarları için kullandı ama Devrim Muhafızları Irak’ta ve Suriye’de bu terör örgütleri ile mücadele etti” şeklinde konuştu.

Konuşmasında AB ülkelerine de seslenen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 5+1 ülkelerinden taahhütlerine bağlı kalmalarını isteyerek, "İran olarak yeteri kadar sabrettik ve bizim de sabrımızın bir sınırı var. İran başka seçenekleri de kullanacaktır. Sabrımız korktuğumuzdan değil tedbirli olmamızdandır” dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçi ise bugünden sonra bölgedeki tüm ABD üslerinin terör örgütü üsleri ve askerlerinin terörist olarak muamele göreceğini söyledi.

ABD yönetimi dün Devrim Muhafızları’nı terör örgütü listesine almış ve ilk kez yabancı bir ülkenin silahlı kuvvetleri terör örgütü olarak tanınmıştı.

