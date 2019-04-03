ANKARA/TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Kızılayı'na ait banka hesaplarının ABD tarafından kapatıldığını ve dışarıdan gelen yardımların önünün kesildiğini söyledi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İslam ülkelerinin yabancı misyon temsilcilerini kabulünde konuşan Ruhani, ABD'nin selzedeler için ülke dışından gelen yardımları engellediğini belirtti.

Ruhani, şöyle konuştu:

"Ülke dışındaki İranlıların kendi yurttaşlarına gönderdiği yardımları engelleyerek Kızılay'ın hesaplarını kapatan düşmanların yüzleri karardı. Kara yüzlüler, bir kaç ay önce ABD'de yaşanan sel felaketinin yaralarını hala saramadı. Buna karşın herkes İran'da halk ve yetkililerin el ele vererek yıkıntıları yeniden inşa edeceğini görecektir."

Ruhani, ülkedeki 31 eyaletten 25'inin sel felaketine maruz kaldığına ve tüm bu bölgelerde acil durum ilan edildiğine işaret ederek, bunun az rastlanan bir olay olduğunu dile getirdi.

Konuşmasında ABD'nin Kudüs ve Golan Tepeleri'ne ilişkin kararlarına da değinen Ruhani, "Ne Kudüs işgalcilerin başkenti olacak ne de Golan Suriye'den koparılacak. Müslümanları işgalci siyonistlere teslim olmaya zorlayan düşmanlar başarılı olamayacak." ifadelerini kullandı.