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Ruhani'den ABD'ye "selzedelere yardımı engelleme" suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 14:22 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: "Dışarıdan İran'a gelen yardımların önünü kesiyorlar ve Kızılay bu ağır şartlarda başka ülkelerden gelen yardımları teslim alamıyor. ABD’nin, selzedelere yönelik uluslararası yardımları engellemesi benzeri görülmemiş bir cinayettir"

ANKARA/TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran Kızılayı'na ait banka hesaplarının ABD tarafından kapatıldığını ve dışarıdan gelen yardımların önünün kesildiğini söyledi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in İslam ülkelerinin yabancı misyon temsilcilerini kabulünde konuşan Ruhani, ABD'nin selzedeler için ülke dışından gelen yardımları engellediğini belirtti.

Ruhani, şöyle konuştu:

"Ülke dışındaki İranlıların kendi yurttaşlarına gönderdiği yardımları engelleyerek Kızılay'ın hesaplarını kapatan düşmanların yüzleri karardı. Kara yüzlüler, bir kaç ay önce ABD'de yaşanan sel felaketinin yaralarını hala saramadı. Buna karşın herkes İran'da halk ve yetkililerin el ele vererek yıkıntıları yeniden inşa edeceğini görecektir."

Ruhani, ülkedeki 31 eyaletten 25'inin sel felaketine maruz kaldığına ve tüm bu bölgelerde acil durum ilan edildiğine işaret ederek, bunun az rastlanan bir olay olduğunu dile getirdi.

Konuşmasında ABD'nin Kudüs ve Golan Tepeleri'ne ilişkin kararlarına da değinen Ruhani, "Ne Kudüs işgalcilerin başkenti olacak ne de Golan Suriye'den koparılacak. Müslümanları işgalci siyonistlere teslim olmaya zorlayan düşmanlar başarılı olamayacak." ifadelerini kullandı.

- "ABD'nin, selzedelere uluslararası yardımları engellemesi benzeri görülmemiş bir cinayettir"

Öte yandan Cumhurbaşkanlığında bakanlar ve milletvekilleriyle bir araya gelen Ruhani, burada yaptığı konuşmada, Dışişleri Bakanlığı ve ülkenin hukuki kurumlarından yurt dışında yaşayan İranlıların selzedelere yönelik insani yardımlarının neden engellendiğinin takip edilmesini istedi.

"Ne yazık ki sel felaketinin meydana geldiği eyaletlerde halkımız büyük zarar gördü. Birçok vatandaşımız hayatını kaybetti." diyen Ruhani, ABD'nin selzedelere yönelik yardımları engellemesiyle ilgili şunları kaydetti:

"Dışarıdan İran'a gelen yardımların önünü kesiyorlar ve Kızılay bu ağır şartlarda başka ülkelerden gelen yardımları teslim alamıyor. ABD'nin, selzedelere yönelik uluslararası yardımları engellemesi benzeri görülmemiş bir cinayettir."

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, dün yaptığı açıklamada, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle felaketin yaşandığı bölgelere yeterli yardımın ulaştırılamadığını belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dünkü yazılı açıklamasında ülkesinin Kızılay ve Kızılhaç kanalıyla İranlı selzedelere yardıma hazır olduklarını duyurmuştu. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle İran Kızılayı'na ülke dışından yardım yapılamadığını kaydetmişti.

İran'ın genelinde yaklaşık iki hafta süreyle etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 57 kişi hayatını kaybetmişti.

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ABD İRAN ruhani sel

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