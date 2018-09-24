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Ruhani’den ABD’ye Uyarı

24.09.2018 20:42 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’yi Tahran’a yönelik düşmanca politikalar izlememesi konusunda uyardı

Ruhani’den ABD’ye Uyarı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’yi Tahran’a yönelik düşmanca politikalar izlememesi konusunda uyardı. Ruhani, İran’ın petrol ihracatına engel olmanın çok tehlikeli olacağını söyledi, ancak iki ülke arasında görüşme seçeneğini de gözardı etmedi.

İran’ın ISNA haber ajansına göre BM Genel Kurul toplantıları için New York’ta bulunan Ruhani burada yabancı basın temsilcilerine yaptığı açıklamada “Eğer Trump İran’la görüşmek istiyorsa önce 2015 nükleer anlaşmasına geri dönmeli” dedi.

Başkan Trump Mayıs ayında İran’la yapılan uluslararası anlaşmadan çekildiğini açıklamış ve OPEC üyesi İran’a yaptırım uygulamaya başlamıştı. Washington müttefiklerinin de İran’dan petrol ithal etmesini durdurmak istiyor. ABD Kasım ayında İran’ın petrol satışlarına yönelik yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor.

İran’la imzalanan uluslararası nükleer anlaşma kapsamında Tahran’a uygulanan yaptırımların önemli bir bölümü 2016’da kaldırılmış, karşılığında İran’ın nükleer programının kontrol altına alınması amaçlanmıştı.

Geçen hafta İran'ın Ahvaz kentinde askeri geçit töreni sırasında düzenlenen ve 25 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından Tahran, Amerika ve bazı Körfez ülkelerini isim vermeden suçlamıştı.

Son olarak İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney de saldırganlara Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden para ödendiğini ve saldırganların Amerika tarafından da desteklendiğini belirtti.

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