Ruhani'den BM'ye eleştiri

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Daniel Higgins ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, BM 74. Genel Kurul toplantıları kapsamında New York'ta bulunan Ruhani ve Guterres bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Ruhani, BM ile yapılan iş birliği sayesinde Suriye ve Yemen krizinde ilerleme kaydedildiğini belirterek İran'ın bu yöndeki çalışmalarını sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını eleştiren Ruhani, "İran, bu sorunu da öncekiler gibi aşacaktır ancak bu utanç tarihe kaydolacaktır. İşgalci bir devlet, bir milletin fertlerine ekonomik terörizm uyguladı ve BM buna karşı sessiz kaldı." görüşünü paylaştı.

BM'yi İsrail'in Filistin, Suriye, Lübnan ve Irak'taki saldırılarına karşı da "sessiz kalkmakla" suçlayan Ruhani, "Bu önemli uluslararası kuruluşun sorumluluğunu yerine getirmesi gerekirdi." dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres de Astana sürecinin yardımlarıyla Suriye krizinin çözümü için Anayasa Komitesi teşkil edildiğini, Yemen'de de ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti.