Ruhani'den Dağlık Karabağ açıklaması: Sınırlarımıza terörist gönderiliyor

Fransa da Türkiye'yi çatışmalara askeri olarak dahil olmakla suçladı.Azerbaycan'ın güney sınır komşunu İran'dan Dağlık Karabağ kriziyle ilgili sert bir açıklama geldi. İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Azerbaycan-İran sınırının yakınlarına "teröristlerin" gönderildiğini söyleyen İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Bazı kişilerin Suriye ve bölgedeki diğer yerlerden terörist göndermek istemeleri kabul edilemez" dedi.

"Herkes, başka ülkelerin toprak bütünlüğüne ve gerçekliğine saygı göstermelidir" diyen Ruhani, Türkiye'nin adını vermedi. Ruhani, "hangi tarafta olursa olsun ateşe benzin döken herkesi kınadığını" ifade etti.

Macron'un iddiaları

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da geçen hafta Türkiye'yi Dağlık Karabağ'daki çatışmalarla ilgili olarak savaş yanlısı mesajlar vermekle suçlamış ve Türkiye'nin ayrıca bölgeye Suriye'den cihatçı grupları gönderdiği iddiaları konusunda da Ankara'dan "açıklama" istemişti. Macron, 300 kadar cihatçının Halep kentinden yola çıktığını ve Gaziantep üzerinden Dağlık Karabağ'a gittiklerini belirterek bölgeye giden savaşçıların tespit edildiklerini sözlerine eklemişti.