Ruhani'den İran Halkına 'Daha Zor Zamanlara Hazır Olun' Uyarısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, halkını Amerika’nın gelecek Pazartesi günü yeni yaptırımlarının devreye girmesinden sonraki aylarda daha fazla zorluklar yaşayabilecekleri konusunda uyardı.

Televizyonda yayınlanan kabine toplantısında konuşan Ruhani, “Halkımız son aylarda zor zamanlar yaşadı ve gelecek birkaç ayın da zor geçmesi muhtemel” dedi.

Ancak Ruhani, bu zorlukları gidermek için hükümet olarak ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Washington 2015 tarihli uluslararası nükleer anlaşmadan çekilmesinin ardından geçen Mayıs ayında İran’a bir dizi yaptırımı tekrar yürürlüğe sokmuştu. Enerji yaptırımlarının ise 4 Kasım’da devreye girmesi öngörülüyor. Amerikalı yetkililer İran’ın petrol ihracatını sıfıra indirmeyi amaçlıyor.

IRIB haber ajansının bildirdiğine göre, Ruhani Amerika’nın adımını “yeni bir adaletsizlik” olarak niteledi ve İran hükümetinin bundan “korkmadığını” söyledi.

İran’da hayat pahalılığının son aylarda artmasının ardından, yolsuzluğa tepki amacıyla geniş çaplı protestolar düzenlenmiş ve bu protestolarda hükümet karşıtı sloganlar atılmıştı.

İran para birimi de dolar karşısında büyük değer kaybetti.

Tahran, yaklaşan yeni dalga yaptırımlara karşı koyma stratejisinin parçası olarak Pazar günü özel şirketlere ham petrol satmaya başlamıştı.

Ruhani, “İran petrolüyle ilgili amaçlarınızın hiçbirine ulaşamayacaksınız. Sıfıra indiremeyeceksiniz ya da düşüremeyeceksiniz” diye konuştu.

