İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinin mantıklı hareket ettiğini ve müzakere ehli olduğunu ancak ABD ve bölgedeki müttefiklerinin İran'ı müzakere masasına çekeceği yönündeki iddiaların "kuruntudan" ibaret olduğunu söyledi.

Başkent Tahran'da verilen iftarda sanatçılarla bir araya gelen Ruhani, ABD ile yeniden müzakere ihtimaliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ruhani, ABD ile yeniden müzakere tartışmalarıyla ilgili olarak, "Müzakere ehliyiz fakat karşı tarafın (ABD ve bölgedeki müttefikleri) bizi müzakere masasına çekeceği yönündeki iddiaları kuruntudan ibarettir. Dünyanın tüm bilgili güçleri arkasında dursa dahi böyle bir müzakereyi yapmaya hazır değiliz." dedi.

- "Önümüzde çok çetin günler var"

Suudi Arabistan, müttefikleri ve İsrail'in, ABD'yi müzakereleri durdurmaya mecbur bıraktığını aktaran Ruhani, "İran mantıklıdır ve müzakere ehlidir. Bu konuda gücü ve kabiliyeti vardır. İran dünyanın 6 büyük gücüyle (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) başarılı şekilde müzakere etme güce sahiptir."