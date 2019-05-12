Ruhani'den İranlılara ABD'nin baskısına karşı birlik çağrısı

Ruhani "Bugün, koşulların (1980-1988) savaş döneminden daha iyi ya da kötü olup olmadığı söylenemez ancak savaş sırasında bankalarımız, petrol satışımız ya da ithalatlarımız ve ihracatlarımız konusunda sorun yaşamıyorduk, sadece silah satışları konusunda yaptırımlar sözkonusuydu” dedi.

Ruhani resmi haber ajansı IRNA tarafından yayınlanan konuşmasında da İran'daki siyasi partilere birlik çağrısı yaptı. Ülkeyi 1980-1988 yılları arasında İran-Irak Savaşı'nın yaşandığı dönemden daha zor koşulların beklediğini vurgulayan Ruhani bu koşulların üstesinden gelmeye hazır olunması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığının internet sayfasında yayınlanan mesajında Ruhani "Boyun eğmek bizim kültürümüz ve dinimizle bağdaşmaz ve halk bunu kabul etmez; boyun eğmemeliyiz ve çözümler bulmalıyız” dedi.

İsrailli bir bakan Washington ile gerilimin artması halinde İran'ın İsrail’i vurabileceğini söyledi.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD’nin siyasi ve ekonomik baskılarına karşı vatandaşlarını birlik olmaya ve boyun eğmemeye çağırdı.

"Düşmanların baskıları İslam devrimimizin tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir savaştır” diyen Ruhani sözlerine "Ancak ümitsiz değilim ve gelecek için büyük bir umuda sahibim ve bu zor koşulları birlik olursak aşabileceğimize inanıyorum” diyerek devam etti.

Ruhani 8 Mayıs'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi, Avrupa Birliği ve Almanya ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yükümlülüklerinin bir kısmını askıya alacağını açıklamıştı. Bir yıl önce aynı gün ABD Başkanı Donald Trump ülkesinin anlaşmadan çekileceğini kamuoyuna duyurmuştu.

İran'ın açıklaması üzerine Trump, Tahran ile görüşmeye hazır olduğunu belirterek "İran konusunda istediğim şey… Beni arasınlar” demişti.

Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada Trump "İran'a zarar vermek istemiyoruz. Güçlü ve büyük olmalarını ve büyük bir ekonomiye sahip olmalarını istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamaya İran Devrim Muhafızları'ndan tepki gelmişti. Tuğgeneral Yedullah Cevani "Halkımız Amerika'yı güvenilir bulmuyor” demişti.