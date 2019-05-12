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Ruhani'den İranlılara ABD'nin baskısına karşı birlik çağrısı

12.05.2019 14:48 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD’nin siyasi ve ekonomik baskılarına karşı İranlıları birlik olmaya çağırdı.

Ruhani'den İranlılara ABD'nin baskısına karşı birlik çağrısı

İsrailli bir bakan Washington ile gerilimin artması halinde İran'ın İsrail’i vurabileceğini söyledi.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD’nin siyasi ve ekonomik baskılarına karşı vatandaşlarını birlik olmaya ve boyun eğmemeye çağırdı.

Cumhurbaşkanlığının internet sayfasında yayınlanan mesajında Ruhani "Boyun eğmek bizim kültürümüz ve dinimizle bağdaşmaz ve halk bunu kabul etmez; boyun eğmemeliyiz ve çözümler bulmalıyız” dedi.

Ruhani resmi haber ajansı IRNA tarafından yayınlanan konuşmasında da İran'daki siyasi partilere birlik çağrısı yaptı. Ülkeyi 1980-1988 yılları arasında İran-Irak Savaşı'nın yaşandığı dönemden daha zor koşulların beklediğini vurgulayan Ruhani bu koşulların üstesinden gelmeye hazır olunması gerektiğini söyledi.

"Koşullar İran-Irak Savaşı'ndan farklı"

Ruhani "Bugün, koşulların (1980-1988) savaş döneminden daha iyi ya da kötü olup olmadığı söylenemez ancak savaş sırasında bankalarımız, petrol satışımız ya da ithalatlarımız ve ihracatlarımız konusunda sorun yaşamıyorduk, sadece silah satışları konusunda yaptırımlar sözkonusuydu” dedi.

"Düşmanların baskıları İslam devrimimizin tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir savaştır” diyen Ruhani sözlerine "Ancak ümitsiz değilim ve gelecek için büyük bir umuda sahibim ve bu zor koşulları birlik olursak aşabileceğimize inanıyorum” diyerek devam etti.

Ruhani 8 Mayıs'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi, Avrupa Birliği ve Almanya ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yükümlülüklerinin bir kısmını askıya alacağını açıklamıştı. Bir yıl önce aynı gün ABD Başkanı Donald Trump ülkesinin anlaşmadan çekileceğini kamuoyuna duyurmuştu.

İran'ın açıklaması üzerine Trump, Tahran ile görüşmeye hazır olduğunu belirterek "İran konusunda istediğim şey… Beni arasınlar” demişti.

Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada Trump "İran'a zarar vermek istemiyoruz. Güçlü ve büyük olmalarını ve büyük bir ekonomiye sahip olmalarını istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamaya İran Devrim Muhafızları'ndan tepki gelmişti. Tuğgeneral Yedullah Cevani "Halkımız Amerika'yı güvenilir bulmuyor” demişti.

İsrail endişeli

ABD Cumartesi günü USS Arlington adlı amfibi savaş gemisini ve bir Patriot hava savunma bataryasını sevk etti. Washington daha önce de bir uçak gemisi ile B-52 bombardıman uçaklarını Basra Körfezi'ne göndermişti.

İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz Tahran ile Washington arasındaki gerilimin tırmanması halinde ülkesinin İran'ın doğrudan ya da vekilleri aracılığıyla saldırısına maruz kalabileceğini söyledi. Steinitz Ynet TV'ye yaptığı açıklamada "Eğer İran ile ABD arasında, İran ile komşuları arasında bir tür silahlı çatışma ortaya çıkarsa Hizbullah'ı ve Gazze'de İslamı Cihad'ı harekete geçirmeleri hatta İran'dan İsrail'e füze fırlatmaları ihtimal dışı değil” ifadelerini kullandı.

Dpa, Reuters / EC, SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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