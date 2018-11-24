Ruhani’den Müslümanlara Amerika’ya Karşı Birleşme Çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ‘suçlulara karşı kırmızı halılar sermek yerine’ dünya genelindeki Müslümanlara Amerika’ya karşı birleşme çağrısında bulundu.

“Amerika’nın liderlik ettiği Batı’ya boyun eğmek dinimize ve bu dinin gelecek nesillerine hainlik olur” diyen Ruhani, “ya suçlular için kırmızı halılar sereceğiz ya da güçlü bir şekilde adaletsizliğe karşı duracak, Peygamberimize, İslam’a bağlı kalacağız” ifadelerini kullandı.

Ruhani’nin başkent Tahran’da yaptığı bu konuşma televizyondan canlı yayınlandı.

Ruhani’nin kırmızı halılar sermek ifadesiyle Washington’la yakın ilişkileri olan Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerini ima ettiği tahmin ediliyor.

İran ve Suudi Arabistan bölgede birbirlerine rakip iki ülke. İki ülke Suriye, Yemen’deki çatışmalarda farklı taraflara destek veriyor. Riyad ve Tahran ayrıca Irak ve Lübnan’da da farklı siyasi grupları destekliyor.

“Suudi vatandaşlarının teröre, saldırganlığa ve super güçlere karşı çıkarlarını korumaya hazırız” diyen Ruhani “bunun için 450 milyar dolar da talep etmiyoruz” dedi.

Ruhani, 450 milyar dolarla Suudi Arabistan’ın Amerika’yla yaptığı silah anlaşmalarını kastediyor.

Uzmanlar iki ülke arasındaki silah anlaşmalarının tutarının bu rakamı tutmadığını belirtse de geçen hafta Başkan Donald Trump Riyad’la ülkesi arasındaki anlaşmaların tutarının 450 milyar dolar olduğunu kaydetmişti.

