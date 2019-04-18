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Ruhani’den siyonizmi Orta Doğu’dan geri püskürtme çağrısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.04.2019 13:25 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Orta Doğu ülkelerine siyonizmi geri püskürtme çağrısında bulundu.İran’ın başkenti Tahran’da üst düzey generallerin de katılımıyla gerçekleştirilen Ordu Günü kutlamalarında konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Orta Doğu ülkelerine siyonizmi geri püskürtme çağrısında bulundu.

Ruhani’den siyonizmi Orta Doğu’dan geri püskürtme çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Orta Doğu ülkelerine siyonizmi geri püskürtme çağrısında bulundu.
İran’ın başkenti Tahran’da üst düzey generallerin de katılımıyla gerçekleştirilen Ordu Günü kutlamalarında konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Orta Doğu ülkelerine siyonizmi geri püskürtme çağrısında bulundu. Ruhani, askeri birimlerin geçit töreninden önce yaptığı konuşmada, törende sergilenen silahların savunma amaçlı olduğuna ve bölgesel amaçlı bir tehdit teşkil etmediğine karşı güvence verdi. Ruhani, "Bölgedeki milletler asırlardır yan yana yaşamış ve hiçbir zaman bir sorun yaşamamışlardı. Bir sorun varsa bunun nedeni başkalarıdır. Haydi birlik olalım ve saldırganın varlığını bölgeden atalım" dedi.

“Bölgedeki sorun siyonizm ve ABD’nin kibrinden kaynaklanıyor”
İran’ın silahlı kuvvetlerinin hiçbir zaman komşu ülkelere veya onların ulusal çıkarlarına karşı olmadığını ancak saldırganlara karşı durduğunu belirten Ruhani, "Silahlı kuvvetlerimizin gücü, bölge ülkelerinin ve İslam dünyasının gücüdür. Bugün bölgede bir sorunumuz varsa kökleri siyonizm veya Amerika’nın kibrinden kaynaklanıyordur" dedi.

“Siyonizm son 70 yıldır bölgede suç işliyor”
Siyonizmin son 70 yıldır bölgede suç işlediğini söyleyen Ruhani, Müslüman milletleri bir araya gelmeye ve Filistin ulusunun tarihi hakkını geri kazanmaya çağırarak, "Son zafer kesinlikle haklı olanın olacak" dedi.
Ruhani’nin konuşmasından sonra gerçekleştirilen askeri geçit töreni, Tahran’da İmam Humeyni’nin türbesinin önünde düzenlendi. Törende kara, hava ve deniz kuvvetlerine ait askeri teçhizatlar sergilendi. Törende aynı zamanda İran’ın ürettiği yerli Kevser savaş uçağı da tanıtıldı.

Ruhani’den siyonizmi Orta Doğu’dan geri püskürtme çağrısı

Ruhani’den siyonizmi Orta Doğu’dan geri püskürtme çağrısı

Ruhani’den siyonizmi Orta Doğu’dan geri püskürtme çağrısı

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