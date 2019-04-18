Ruhani’den siyonizmi Orta Doğu’dan geri püskürtme çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Orta Doğu ülkelerine siyonizmi geri püskürtme çağrısında bulundu.

İran’ın başkenti Tahran’da üst düzey generallerin de katılımıyla gerçekleştirilen Ordu Günü kutlamalarında konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Orta Doğu ülkelerine siyonizmi geri püskürtme çağrısında bulundu. Ruhani, askeri birimlerin geçit töreninden önce yaptığı konuşmada, törende sergilenen silahların savunma amaçlı olduğuna ve bölgesel amaçlı bir tehdit teşkil etmediğine karşı güvence verdi. Ruhani, "Bölgedeki milletler asırlardır yan yana yaşamış ve hiçbir zaman bir sorun yaşamamışlardı. Bir sorun varsa bunun nedeni başkalarıdır. Haydi birlik olalım ve saldırganın varlığını bölgeden atalım" dedi.

“Bölgedeki sorun siyonizm ve ABD’nin kibrinden kaynaklanıyor”

İran’ın silahlı kuvvetlerinin hiçbir zaman komşu ülkelere veya onların ulusal çıkarlarına karşı olmadığını ancak saldırganlara karşı durduğunu belirten Ruhani, "Silahlı kuvvetlerimizin gücü, bölge ülkelerinin ve İslam dünyasının gücüdür. Bugün bölgede bir sorunumuz varsa kökleri siyonizm veya Amerika’nın kibrinden kaynaklanıyordur" dedi.