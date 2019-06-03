İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin pişman olup müzakere masasına dönmediği sürece İran'ın tercihinin "sağlam bir duruş ve direniş" olacağını söyledi.

Başkent Tahran'da üniversitelerdeki tıp hocaları ve doktorlarla bir araya gelen Ruhani, ABD ile müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD’lilerin geçen yıllarda İran’a bu derece bir yaptırım uygulamadıklarını açıkladığını hatırlatan Ruhani, "Bugün meydana gelen şartlar her zamankinden daha çetindir fakat bugünkü özel şartlarda tercihimiz sağlam bir duruş ve direniştir. Eğer direnişten başka bir yol olsaydı onu açıkça ilan ederdim fakat bugün sağlam bir duruştan başka seçeneğimiz yok." ifadelerini kullandı.

ABD'nin önce İran rejimini "kabul edilemez" ilan ettiğine ardından da rejimin halkın tercihi doğrultusunda şekillenmesi gerektiğini açıkladığına dikkati çeken Ruhani, "Düşman, bazen İran ile müzakere için şartları olduğunu ve masaya oturmak için İran’ın önce bunları kabul etmesi gerektiğini açıklıyor sonra da müzakere için hiçbir ön şartı olmadığını vurguluyor." diye konuştu.