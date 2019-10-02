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Ruhani'den Trump'a Tutarsızlık Uyarısı

02.10.2019 12:03 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika’nın İran’a yaptırımlar konusunda tutarsız mesajlar vermesinin kabul edilemez olduğunu söyledi

Ruhani'den Trump'a Tutarsızlık Uyarısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika’nın İran’a yaptırımlar konusunda tutarsız mesajlar vermesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı ülkesinin devlet televizyonunda açıklamalarda bulundu.

Ruhani, Amerika Başkanı Donald Trump’ın kamuoyu önünde yaptığı açıklamalarda İran’a yönelik yaptırımları arttıracağını söylediğini buna karşın Avrupalı liderlerin kendilerine Trump’ın görüşmek istediğini söylediklerini belirtti.

Ruhani bu durumu tutarsızlık olarak nitelendirdi ve İran açısında bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avrupalı liderlerin Amerika’yla İran arasında görüşme yapılmasını sağlamak amacıyla çaba sarf ettiklerini söyledi.

Başkan Donald Trump, Amerika’yı İran’la bir önceki Başkan Obama döneminde imzalanan nükleer anlaşmadan çekmesinin ardından İran’a yönelik yeni yaptırım kararları aldı. İran’sa Amerika’nın çekilmesine karşın Avrupalı ülkelerin anlaşmadan kaynaklanan İran’a yönelik kazanımları yerine getirmelerini aksi takdirde kendisinin de nükleer programına yönelik taahhütlerinden vazgeçeceğini ifade ediyor.

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