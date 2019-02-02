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Ruhani'den Venezuela'ya destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 17:09 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: - Biz, (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas) Maduro'nun meşru hükümetini destekliyor ve Venezuela halkının hükümetle kenetlenerek öncekilerde olduğu gibi bu komployu da boşa çıkaracağına inanıyoruz"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'yi Venezuela'da hükümet ve halka karşı komplolar kurmakla suçladı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, Venezuela'nın yeni Tahran Büyükelçisi Carlos Antonio Alcala Cordones'i kabul ettiği görüşmede, ülkesinin, ABD'nin "komplolarına" karşı Venezuela'ya destek verdiğini söyledi.

ABD'yi Venezuela'da hükümet ve halka karşı komplolar kurmakla suçlayan Ruhani, "Biz, (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas) Maduro'nun meşru hükümetini destekliyor ve Venezuela halkının hükümetle kenetlenerek daha önce olduğu gibi bu komployu da boşa çıkaracağına inanıyoruz." dedi.

ABD'yi dünyada hegemonya kurmaya çalışmakla itham eden Ruhani, "Amerikalılar, temelde bütün halk devrimleri ve bağımsız ülkelere karşıdır. Bağımsız ülkeleri ve devrimleri bastırarak dünyada hegemonya kurmak istiyorlar. Dünyadaki diğer güçlere tahammül edemiyorlar. Onların Rusya, Çin ve hatta Avrupa'ya yönelik buyurgan yaklaşımını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede, Ruhani'ye güven mektubunu sunan Venezuela'nın yeni Tahran Büyükelçisi Cordones ise ülkesinin İran'la ilişkilerine büyük önem verdiğini belirterek, "İran'ın da aralarında olduğu iyi dostlarımızın yardımı ile emperyalizmle ve komplolarla mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini geçici devlet başkanı ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu (AP) da aynı yönde adım atmıştı.

Rusya, Küba, Çin, İran, Meksika, Türkiye ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İRAN Nicolas Maduro ruhani Venezuela

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