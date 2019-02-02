Ruhani'den Venezuela'ya destek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'yi Venezuela'da hükümet ve halka karşı komplolar kurmakla suçladı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, Venezuela'nın yeni Tahran Büyükelçisi Carlos Antonio Alcala Cordones'i kabul ettiği görüşmede, ülkesinin, ABD'nin "komplolarına" karşı Venezuela'ya destek verdiğini söyledi.

ABD'yi Venezuela'da hükümet ve halka karşı komplolar kurmakla suçlayan Ruhani, "Biz, (Venezuela Devlet Başkanı Nicolas) Maduro'nun meşru hükümetini destekliyor ve Venezuela halkının hükümetle kenetlenerek daha önce olduğu gibi bu komployu da boşa çıkaracağına inanıyoruz." dedi.

ABD'yi dünyada hegemonya kurmaya çalışmakla itham eden Ruhani, "Amerikalılar, temelde bütün halk devrimleri ve bağımsız ülkelere karşıdır. Bağımsız ülkeleri ve devrimleri bastırarak dünyada hegemonya kurmak istiyorlar. Dünyadaki diğer güçlere tahammül edemiyorlar. Onların Rusya, Çin ve hatta Avrupa'ya yönelik buyurgan yaklaşımını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede, Ruhani'ye güven mektubunu sunan Venezuela'nın yeni Tahran Büyükelçisi Cordones ise ülkesinin İran'la ilişkilerine büyük önem verdiğini belirterek, "İran'ın da aralarında olduğu iyi dostlarımızın yardımı ile emperyalizmle ve komplolarla mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.