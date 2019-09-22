Ruhani'den 'Yabancı Güçler Bölgeden Uzak Dursun' Uyarısı

ABD’nin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) asker konuşlandıracağını açıklamasının ardından İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’den yanıt geldi. Ruhani, “Biz başkalarının sınırlarını ihlal edecek kişiler olmadığımız gibi başkalarının da bizim sınırlarımızı ihlal etmesine izin vermeyeceğiz” dedi. Ruhani bölgede yabancı güçlerin varlığının petrol ve gemicilik faaliyetlerinde istikrarsızlığa neden olacağını söyledi ve yabancı güçlerin bölgeye her zaman sefalet getirdiğini kaydetti. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise bölgeye gönderilen askerlerin yalnızca caydırma ve savunma amaçlı olduğunu belirtti. Pompeo, Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada bu caydırıcı önlemlerin başarısız olması halinde Başkan Trump’ın harekete geçeceğini ve İran liderliğinin de bunu bildiğini kaydetti. Amerika ve Suudi Arabistan, İran’ı Suudi Arabistan’daki iki petrol tesisine 14 Eylül’de düzenlenen saldırılardan sorumlu tutuyor. İran ise saldırıyı üstlenmiyor. İran BM Genel Kurul’unda bölgesel güvenlik planını açıklayacak

Ruhani’nin resmi internet sitesinden yapılan bir açıklamadaysa Tahran’ın İran Körfezi ve Umman Denizi için hazırladığı ve bölge ülkeleriyle işbirliği halinde yürütülecek bir güvenlik planını da New York’ta yapılmakta olan BM Genel Kurul toplantılarında paylaşacağı belirtildi. Suudi Arabistan ise özellikle petrol tesislerine düzenlenen saldırıların ardından BM’de İran’a karşı birleşik bir cephe oluşturulmasını istiyor. Geçtiğimiz aylarda İran Körfezi’nde Hürmüz Boğazı yakınlarında bazı petrol tankerlerine düzenlenen saldırılar da gözlerin İran’a çevrilmesine neden olmuştu. ABD saldırılardan İran’ı sorumlu tutuyor. Ayrıca bölgede ABD’ye ait gözlem amaçlı bir insansız hava aracının İran tarafından düşürülmesi de bölgede savaş kaygılarını tırmandırmıştı. Başkan Trump olayın ardından İran’a saldırı emir vermekten son anda vazgeçtiğini açıklamıştı. Yerli üretim savunma sistemi sergilendi Ruhani konuşmasını İran’da İslam Devrimi’nin başlangıcı kabul edilen 1980-1988 Irak’la savaşın başlangıcı olan ve “Kutsal Savunma Haftası” olarak kutlanan etkinlikler kapsamında yaptı. Bu bağlamda askeri geçit töreni de düzenlendi.