Ruhani’nin Bağdat ziyareti kesinleşti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 5 yılın ardından ilk kez Irak’ta temaslarda bulunmak için Bağdat’a gidiyor.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Bağdat ziyareti için Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene’nin gerekli hazırlıkları tamamladıkları belirtilirken, Ruhani’nin Bağdat ziyaretinin 11 Mart tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor. İran Cumhurbaşkanı Ruhani’ye Irak ziyaretinde üst düzey yetkililerin eşlik etmesi bekleniyor. Ziyaretin ABD yaptırımları gölgesinde gerçekleşmesi, ikili görüşmelerde başta ekonomi olmak üzere güvenlik ve bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesi öngörülüyor.

Irak Dışişleri Bakanı Zarif, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Bağdat ziyaretine ilişkin açıklamasında, "Bu ziyaret Irak’ın resmi daveti üzerine planlandı. Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerin daha iyi bir seviyeye çıkartılması amaçlanıyor” dedi.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih 3 ay önce İran’a ziyaret gerçekleştirmiş, daha öncesinde ise iki ülke arasında bakanlar düzeyinde ziyaretler olmuştu. Bakanlar düzeyinde gerçekleştirilen bu ziyaretler dışında İran tarafından Cumhurbaşkanı düzeyinde bir ziyaret 5 yıl boyunca olmamıştı. İran Dışişleri Bakanı Zarif, Petrol Bakanı Zengene ve Merkez Bankası Başkanı Nasır Hemmati’nin son 2 ay içerisinde gerçekleştirilen Bağdat ziyaretlerinin amacının, İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Irak ziyaretini gerçekleştirmek olduğu söylenmişti.

İran ile Irak arasındaki ticaret hacmi 12 milyar dolar olurken, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin 11 Mart tarihinde gerçekleştireceği ziyaret sonrasında bu rakamın 20 milyar dolara çıkartılması hedefleniyor.

