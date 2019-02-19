HABER

Ruhani’nin Kardeşi Hakim Karşısında

19.02.2019 21:59 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin erkek kardeşi Hüseyin Feridun’un yolsuzluk suçlamalarıyla yargılandığı dava başladı

Ruhani’nin Kardeşi Hakim Karşısında

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin erkek kardeşi Hüseyin Feridun’un yolsuzluk suçlamalarıyla yargılandığı dava başladı. Yarı resmi haber ajansı ISNA’nın bildirdiğine göre Salı günü hakim karşısına çıkan Feridun ve dört diğer sanığın 2016 yılında mali usulsüzlük yaptıkları iddia ediliyor.

Cumhurbaşkanı Ruhani’nin sırdaşı olarak tanınan erkek kardeşi Hüseyin Feridun’a yönelik yolsuzluk davası, İran siyasetinde baskın bir konumda olan ve adalet konusunda taviz vermemeleriyle bilinen milletvekillerinin adımıyla 2017 yılında başlatılmıştı. Milletvekillerinin, cezaevinde yalnızca bir gün kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Feridun’un davasının hızlandırılması için çağrıda bulunmasının ardından Feridun ve davadaki diğer dört sanık 19 Şubat günü mahkeme salonundaydı.

İran siyasetinin genel hatlarına göre ılımlı ve reformcu olarak nitelendirilen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani soyadını uzun bir süre önce değiştirmişti.

Burası Doğu'nun Ihlara Vadisi! Gören büyüleniyorBurası Doğu'nun Ihlara Vadisi! Gören büyüleniyor
Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyorlar! Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması

Adalet Bakanı Gül'den nöbetçi noter uygulaması

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Anne-kızın yeni imajı sosyal medyayı salladı

Anne-kızın yeni imajı sosyal medyayı salladı

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Avrupa karıştı! Trump çağrı yaptı

Avrupa karıştı! Trump çağrı yaptı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

'24 saat içinde' demişti! Dünyanın beklediği açıklama geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Venezuela Savunma Bakanı Lopez: Cesetlerimizi çiğnemeleri gerekecek

'Cesetlerimizi çiğnemeleri gerekecek'! Çok sert sözler!

İsviçre'de çığ faciası! Çok sayıda kişi çığ altında kaldı

İsviçre'de çığ faciası! Çok sayıda kişi çığ altında kaldı

ABD: Irak isterse askerlerimizi çekebiliriz

ABD: Irak isterse askerlerimizi çekebiliriz

Trump'ın seçimlerdeki rakibi belli oldu!

Trump'ın seçimlerdeki rakibi belli oldu!

Kuzey Kutbu'nda askeri varlık artırılacak!

Kuzey Kutbu'nda askeri varlık artırılacak!

Ortadoğu'daki savaşı uzaya taşıdı! Ay'a gönderecek

Ortadoğu'daki savaşı uzaya taşıdı! Ay'a gönderecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.