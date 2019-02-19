Ruhani’nin Kardeşi Hakim Karşısında

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin erkek kardeşi Hüseyin Feridun’un yolsuzluk suçlamalarıyla yargılandığı dava başladı. Yarı resmi haber ajansı ISNA’nın bildirdiğine göre Salı günü hakim karşısına çıkan Feridun ve dört diğer sanığın 2016 yılında mali usulsüzlük yaptıkları iddia ediliyor.

Cumhurbaşkanı Ruhani’nin sırdaşı olarak tanınan erkek kardeşi Hüseyin Feridun’a yönelik yolsuzluk davası, İran siyasetinde baskın bir konumda olan ve adalet konusunda taviz vermemeleriyle bilinen milletvekillerinin adımıyla 2017 yılında başlatılmıştı. Milletvekillerinin, cezaevinde yalnızca bir gün kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Feridun’un davasının hızlandırılması için çağrıda bulunmasının ardından Feridun ve davadaki diğer dört sanık 19 Şubat günü mahkeme salonundaydı.

İran siyasetinin genel hatlarına göre ılımlı ve reformcu olarak nitelendirilen Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani soyadını uzun bir süre önce değiştirmişti.

