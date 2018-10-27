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Ruhani'nin sunduğu 4 bakan adayı meclisten güvenoyu aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.10.2018 22:19 | Son Güncelleme

İran meclisi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığı için sunduğu 4 bakan adayına güvenoyu verdi

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, istifa ve azillerle boşalan 4 bakanlık için belirlediği isimler meclisten güvenoyu aldı.

İran meclisi, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin de katıldığı toplantının ardından yaptığı oylamada, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı için Ferhad Dejpesend, Çalışma Bakanlığı için Muhammed Şeriatmedari, Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı için Muhammed İslami, Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığı için de Rıza Rahmani'ye güvenoyu verdi.

Ruhani, bakanlık için sunduğu isimleri savunmak için meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, Dejpesend, Şeriatmedari, İslami ve Rahmani'nin bu görevler için uygun kişiler olduğunu ifade etti.

Güven oylamasından önce milletvekilleri tarafından bakanların lehine ve aleyhine yapılan konuşmalarda sert tartışmalar yaşandı.

Pave Milletvekili ve Sanayi Komisyonu Üyesi Şehap Nadiri, aleyhte yaptığı konuşmada bakanlardan Şeriatmedari'nin Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı iken komisyon toplantılarına katılmadığını belirterek, "yasalara saygı göstermeyene yasa yapıcılar nasıl güvenoyu versin" diyerek Ruhani'ye tepki gösterdi.

Buşehr Milletvekili Abdulhamid Hudri ise lehte yaptığı konuşmada Nadiri'ye cevap verdi ve Şeriatmedari'nin bakanlığı süresince dürüst kaldığını ve yolsuzluğa bulaşmadığını belirterek, komisyon toplantıları esnasında da Mazendar eyaletindeki selzedelerin sorunlarıyla uğraştığını dile getirdi.

Muhafazakar ve reformist milletvekilleri, diğer bakanlarla ilgili olarak da lehte ve aleyhte söz alarak görüşlerini dile getirdi.

Yapılan oylamaların neticesinde Ferhad Dejpesend 200 evet, 50 ret ve 15 çekimser oyla Ekonomi ve Maliye Bakanı, Rıza Rahmani 203 evet, 49 ret ve 13 çekimser oyla Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı, Muhammed İslami 151 evet, 98 ret ve 8 çekimser oyla Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı ve Muhammed Şeriatmedari de 196 evet, 63 ret ve 5 çekimser oyla Çalışma Bakanı oldu.

Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi 1 Eylül'de, Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Muhammed Şeriatmedari de 23 Eylül'de Ruhani'ye istifalarını sunmuştu. Ruhani'nin kabinesinde yer alan Çalışma Bakanı Ali Rebii 8 Ağustos'ta, Ekonomi ve Maliye Bakanı Mesud Kerbasiyan da 26 Ağustos'ta mecliste yapılan gensoru oylaması sonucu görevlerinden azledilmişlerdi.

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Bakan İRAN ruhani Tahran

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