Ruhani'nin sunduğu 4 bakan adayı meclisten güvenoyu aldı

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin, istifa ve azillerle boşalan 4 bakanlık için belirlediği isimler meclisten güvenoyu aldı.

İran meclisi, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin de katıldığı toplantının ardından yaptığı oylamada, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı için Ferhad Dejpesend, Çalışma Bakanlığı için Muhammed Şeriatmedari, Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı için Muhammed İslami, Sanayi Maden ve Ticaret Bakanlığı için de Rıza Rahmani'ye güvenoyu verdi.

Ruhani, bakanlık için sunduğu isimleri savunmak için meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, Dejpesend, Şeriatmedari, İslami ve Rahmani'nin bu görevler için uygun kişiler olduğunu ifade etti.

Güven oylamasından önce milletvekilleri tarafından bakanların lehine ve aleyhine yapılan konuşmalarda sert tartışmalar yaşandı.

Pave Milletvekili ve Sanayi Komisyonu Üyesi Şehap Nadiri, aleyhte yaptığı konuşmada bakanlardan Şeriatmedari'nin Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı iken komisyon toplantılarına katılmadığını belirterek, "yasalara saygı göstermeyene yasa yapıcılar nasıl güvenoyu versin" diyerek Ruhani'ye tepki gösterdi.