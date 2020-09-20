Ruhani’ye Göre ABD Yenilgiye Yakın

2015 yılında Batılı ülkelerle İran arasındaki nükleer anlaşmada imzası bulunan ülkelerden Fransa, İngiltere ve Almanya ise Washington’dan gelen açıklamalara karşı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Amerika’nın açıklamasıyla ilgili olarak harekete geçemeyeceğini, bunun belirsizliğe neden olacağını kaydetmişti.

İran, Amerikan yaptırımlarını yasa dışı ve geçersiz olarak nitelemişti.

Ruhani, “Amerika yenilgiyle ve uluslararası toplumdan olumsuz bir karşılıkla yüzleşti” dedi.

İran Dışişleri Bakanğı da Washington’un çabalarını “boşuna” olarak niteledi ve Amerika’nın yaklaşımının uluslararası barışa ve güvenliğe tehdit olduğunu belirtti.

Amerika 2018’den bu yana İran’a yaptırımlar uyguluyor. Yaptırımlar ve petrol fiyatlarının düşmesi İran ekonomisini oldukça kötü etkilemiş durumda.

İran, ayrıca Ortadoğu’da yaklaşık 25 bin ölümle Corona nedeniyle en fazla can kaybının gerçekleştiği ülke.

İran para birimi Riyal, 2018’den bu yana değerinden yüzde 75 kaybetmiş durumda.

