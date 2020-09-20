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Ruhani’ye Göre ABD Yenilgiye Yakın

20.09.2020 17:50 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika’nın yaptırımlar konusundaki politikasında kesin yenilgiye yaklaşmakta olduğunu söyledi

Ruhani’ye Göre ABD Yenilgiye Yakın

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika’nın yaptırımlar konusundaki politikasında kesin yenilgiye yaklaşmakta olduğunu söyledi.

Ruhani, “Amerika yenilgiyle ve uluslararası toplumdan olumsuz bir karşılıkla yüzleşti” dedi.

“Asla Amerikan baskısına teslim olmayacağız” diyen Ruhani, “Amerika’nın zorbalığına ezici bir karşılık vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Washington, İran’a yönelik bütün Birleşmiş Milletler yaptırımlarının yürürlükte olduğunu açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından İran para birimi Pazar günü Amerikan doları karşısında rekor seviyede düşüş yaşadı.

İran, Amerikan yaptırımlarını yasa dışı ve geçersiz olarak nitelemişti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de Amerika’nın açıklamasıyla ilgili olarak harekete geçemeyeceğini, bunun belirsizliğe neden olacağını kaydetmişti.

Başkan Donald Trump Amerika’nın İran’a yönelik yaptırımlarını ihlal edeceklere yönelik başkanlık kararnamesiyle yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.

2015 yılında Batılı ülkelerle İran arasındaki nükleer anlaşmada imzası bulunan ülkelerden Fransa, İngiltere ve Almanya ise Washington’dan gelen açıklamalara karşı.

İran Dışişleri Bakanğı da Washington’un çabalarını “boşuna” olarak niteledi ve Amerika’nın yaklaşımının uluslararası barışa ve güvenliğe tehdit olduğunu belirtti.

Amerika 2018’den bu yana İran’a yaptırımlar uyguluyor. Yaptırımlar ve petrol fiyatlarının düşmesi İran ekonomisini oldukça kötü etkilemiş durumda.

İran, ayrıca Ortadoğu’da yaklaşık 25 bin ölümle Corona nedeniyle en fazla can kaybının gerçekleştiği ülke.

İran para birimi Riyal, 2018’den bu yana değerinden yüzde 75 kaybetmiş durumda.

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