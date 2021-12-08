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  4. Ruhsatı 3 ay önce iptal edilen taksi denetime takıldı! Sürücü şoke oldu

Ruhsatı 3 ay önce iptal edilen taksi denetime takıldı! Sürücü şoke oldu

08.12.2021 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taksim’de gerçekleştirilen Yeditepe Huzur Uygulaması’nda belediyenin verdiği taşıma ruhsatı iptal olan ticari taksinin sürücü şoke oldu. Polis ekiplerinin tutanak yazdığı esnada gazetecilere yanıt veren taksi şoförü, “Benimle alakalı bir durum değil diğer şoför arkadaşla ilgili bir durum. Biz de ansızın karşılaştık. Her halde sistemsel bir durum oldu o nedenle gözükmedi." dedi. Ticari taksi sürücüsüne bin 339 Türk Lirası cezai işlem uygulanırken aracın trafikten men edildiği öğrenildi.

Ruhsatı 3 ay önce iptal edilen taksi denetime takıldı! Sürücü şoke oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ekipleri kent genelinde Huzur Uygulaması gerçekleştirdi. Taksim’de gerçekleştirilen uygulamaya polis helikopteri ve özel harekat ekipleri de destek verdi. Uygulamada durumundan şüphe edilen araçlar durduruldu. Araçlar tek tek aranırken vatandaşların da GBT kontrolleri gerçekleştirildi.

TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Uygulamada polis ekipleri tarafından durdurulan bir ticari taksi sürücüsü ise kullandığı taksinin belediyenin verdiği taşıma ruhsatının 3 ay önce iptal olduğunu duyunca şoke oldu.

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"BİZ DE ANSIZIN KARŞILAŞTIK"

Polis ekiplerinin tutanak yazdığı esnada gazetecilere yanıt veren taksi şoförü, “Benimle alakalı bir durum değil diğer şoför arkadaşla ilgili bir durum. Biz de ansızın karşılaştık. Her halde sistemsel bir durum oldu o nedenle gözükmedi. Çünkü ben bu araca 20 gündür kayıtlıyım. 20 gün oldu ben bu aracı aldım. Herhalde sistemle alakalı bir problem var. Ehliyetimle, şoförlüğümle ya da benim hizmetimle alakalı bir problem yok. Geçmişten olduğu için bende şu an şaşırdım yani” şeklinde konuştu.

Trafik polisi ekiplerinden alınan bilgiye göre ticari taksi sürücüsüne bin 339 Türk Lirası cezai işlem uygulanırken aracın trafikten men edildiği öğrenildi. (İHA)

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