HABER

Ruhsatsız dükkanda kumar oynatıldığı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 16:18 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE  Sarıgazi'de  2 Kasım Cumartesi günü Sancaptepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetim sırasında bir dükkanın ruhsatı olmadığı belirledi.

Ruhsatsız dükkanda kumar oynatıldığı ortaya çıktı

Ali ABLAY/ İSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE Sarıgazi'de 2 Kasım Cumartesi günü Sancaptepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetim sırasında bir dükkanın ruhsatı olmadığı belirledi. Ekiplerin dükkanda yaptığı aramalarda 9 dizüstü bilgisayar ve online olarak oynatıldığı belirlenen sanal tombaladan elde edildiği düşünülen 6 bin 745 lira ele geçirildi. Dükkan ekipler tarafından mühürlendi.

Dükkanda kumar oynattığı belirlenen Sevim B.(50) , Berna K.(45), Mehmet Abit B.(44) ve Gürcistan uyruklu Tamıla G.(31) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi hakkında 'kumar oynatılmasına yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İş yerinde kumar oynadığı sırada yakalanan 9 kişiye de 'Kabahatler Kanunu' kapsamında idari para cezası kesildi.

(FOTOĞRAF)

Kadıköy'de korkunç patlama! Saniye saniye kamerada Kadıköy'de korkunç patlama! Saniye saniye kamerada
Saka kuşu avcılarına jandarmadan suçüstüSaka kuşu avcılarına jandarmadan suçüstü
Eşiyle tartışan adam sırra kadem bastıEşiyle tartışan adam sırra kadem bastı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Güleda cinayetinde yeni gelişme! Soruşturma başlatıldı

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Sosyal medyaya damgasını vuran mevlid ile ilgili konuştu

Sosyal medyaya damgasını vuran mevlid ile ilgili konuştu

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Erdoğan'dan 'bu hanıma haddini bildirin' sözlerine sert tepki

Şoke eden muz paylaşım: Seks diyorum...

Şoke eden muz paylaşım: Seks diyorum...

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

İğrenç iddia! 'Karşımda oturma kalk, gözüm sana kayıyor'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski eşi dehşeti yaşatmıştı! Gelen mektupla hayatının şokunu yaşadı

Eski eşi tarafından boğazı kesildi! Gelen mektupla şoke oldu

Küçükçekmece'de korkunç olay: 1 ölü

Küçükçekmece'de korkunç olay

Kendisini bıçaklayan oğlunun ağlayarak tahliyesini istedi

Kendisini bıçaklayan oğlunun ağlayarak tahliyesini istedi

Telabyad Sınır Kapısı yeniden açıldı

Telabyad Sınır Kapısı yeniden açıldı

Kedileri vahşice öldürüldü, eski sevgilisi hakkında suç duyurusunda bulundu

Kedileri vahşice öldürüldü, eski sevgilisi hakkında suç duyurusunda bulundu

Yılbaşında Kınalıada'da 'tecavüz' iddiası! Mahkeme kararını verdi

Yılbaşında Kınalıada'da 'tecavüz' iddiası! Gözyaşlarına boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.