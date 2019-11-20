Ruhsatsız dükkanda kumar oynatıldığı ortaya çıktı

Ali ABLAY/ İSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE Sarıgazi'de 2 Kasım Cumartesi günü Sancaptepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetim sırasında bir dükkanın ruhsatı olmadığı belirledi. Ekiplerin dükkanda yaptığı aramalarda 9 dizüstü bilgisayar ve online olarak oynatıldığı belirlenen sanal tombaladan elde edildiği düşünülen 6 bin 745 lira ele geçirildi. Dükkan ekipler tarafından mühürlendi.

Dükkanda kumar oynattığı belirlenen Sevim B.(50) , Berna K.(45), Mehmet Abit B.(44) ve Gürcistan uyruklu Tamıla G.(31) yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi hakkında 'kumar oynatılmasına yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İş yerinde kumar oynadığı sırada yakalanan 9 kişiye de 'Kabahatler Kanunu' kapsamında idari para cezası kesildi.

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