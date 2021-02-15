Ruhsatsız eğlence mekanları mühürlendi, 64 kişiye işlem yapıldı

Konya’da sokağa çıkma kısıtlamasında eğlence mekanlarında yakalanan 45 kişiye idari para cezası uygulandı, 19 çalışana kimlik bildiriminde bulunulmadığından tutanak tutuldu, ruhsatsız 2 iş yeri mühürlendi.

Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasında gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Musalla Bağları Mahallesi’nde iki eğlence mekanının faaliyette olduğunu tespit eden Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Selçuklu Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri iş yerlerinde denetim yaptı. Denetimlerde ruhsatsız eğlence mekanlarında alkollü içki servisi yapıldığı, müzik yayını olduğu, sosyal mesafe kuralına uyulmadığı tespit edildi. Eğlence mekanlarında tütün tüketimine izin verilmesinden dolayı 4207 SKM’den, toplam 19 çalışana kimlik bildiriminde bulunulmadığından 1774 SKM’den tutanak tanzim edildi. İş yerlerinde bulunan toplam 45 kişiye de sosyal mesafeye aykırılıktan ve sokağa çıkma yasağına ihlalden idari para cezası uygulandı. İki iş yeri sorumlusu ise adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi. Ruhsatsız iş yerleri zabıta ekiplerince mühürlendi.



