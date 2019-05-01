HABER

Ruhsatsız ilaçlar bal arılarını telef ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 11:43 | Son Güncelleme

BATMAN'ın Sason ilçesinde bal üreticisi Sabahattin Aksoy'un çok sayıda bal arısı, 'merdiven altı' diye tabir edilen ruhsatsız üretilen ilaçlar nedeniyle telef oldu.

SASON (Batman), (DHA)- BATMAN'ın Sason ilçesinde bal üreticisi Sabahattin Aksoy'un çok sayıda bal arısı, 'merdiven altı' diye tabir edilen ruhsatsız üretilen ilaçlar nedeniyle telef oldu. Fiyatları uygun olduğu için bu tür yerlerden arılar için ilaç aldıklarını belirten Aksoy, "Yetkililerin 'merdiven altı' üretilen ilaçlarla ilgili denetimin yapmasını istiyoruz. Bu denetim yapılmadıkça biz bu sıkıntıları yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

Sason ilçesinde bal üreticisi Sabahattin Aksoy, ruhsatsız üretilen ilaçlar nedeniyle 220 arı kovanından 160'ı telef oldu. Bu yıl sadece 60 kovanda bal üreteceğini söyleyen Aksoy, arıcılara yeterli desteğin yapılmadığını söyledi. Aksoy, "Bu ilkbaharda sadece 60 kovanla bal üreteceğim. Sıkıntılarımızı kimse duymuyor. Arılarımız sigortalı olmasına rağmen destek alamıyoruz. Arılarımız telef oluyor ama herhangi bir destek verilmiyor. Sigortayı boşuna yapıyoruz. Arıcılık çok masraflı bir iştir. Birçok arıcı destek göremediği için arıcılığı bıraktılar. Devletten arıcılara destek bekliyoruz. Devlet tarafından destek göremezsek arıcılık yapamayız" dedi.

Aksoy, 'merdiven altı' diye tabir edilen ruhsatsız üretilen ilaçların arıları telef ettiğini ve o yerlerin denetimlerinin yapılmasını istedi. Aksoy, "Merdiven altında üretilen ilaçları mecburen kullanıyoruz. Bu ilaçların arılara hiçbir faydası olmadığı gibi arılarımız telef oluyor. Devlet yetkililerinden bu merdiven altı üretilen ilaçların denetimin yapılmasını istiyoruz. Bu denetim yapılmadıkça biz bu sıkıntıları yaşamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Böyle bir intikam planı yok! Eşi sekreteriyle evlenince... Böyle bir intikam planı yok! Eşi sekreteriyle evlenince...
23. Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu23. Afife Tiyatro Ödülleri sahiplerini buldu
1 Mayıs'ta da çalıştılar: Bizde bayram yok!1 Mayıs'ta da çalıştılar: Bizde bayram yok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

İlk açıklamada yanı başındaydı! Şili'ye sığındı!

Babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Babası skandal görüntülerle ilgili ilk defa konuştu!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 Mayıs'ta da çalıştılar: Bizde bayram yok!

1 Mayıs'ta da çalıştılar: Bizde bayram yok!

Tanklar yerli füze Tanok ile vuracak

Dünya Türk füzesi Tanok'u konuşuyor!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge: Yaz tedbirleri başlıyor

81 ilde başlıyor! Yasaklandı

3 katlı mağaradan çıkardılar! PKK'nın oyunu böyle bozuldu

3 katlı mağaradan çıkardılar! PKK'nın oyunu böyle bozuldu

İşçi Bayramını kutlamaya giden işçiler kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İşçi Bayramını kutlamaya giden işçiler kaza yaptı!

Geçmişten günümüze 1 Mayıs afişleri

Geçmişten günümüze 1 Mayıs afişleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.