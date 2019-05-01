Ruhsatsız ilaçlar bal arılarını telef ediyor

SASON (Batman), (DHA)- BATMAN'ın Sason ilçesinde bal üreticisi Sabahattin Aksoy'un çok sayıda bal arısı, 'merdiven altı' diye tabir edilen ruhsatsız üretilen ilaçlar nedeniyle telef oldu. Fiyatları uygun olduğu için bu tür yerlerden arılar için ilaç aldıklarını belirten Aksoy, "Yetkililerin 'merdiven altı' üretilen ilaçlarla ilgili denetimin yapmasını istiyoruz. Bu denetim yapılmadıkça biz bu sıkıntıları yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

Sason ilçesinde bal üreticisi Sabahattin Aksoy, ruhsatsız üretilen ilaçlar nedeniyle 220 arı kovanından 160'ı telef oldu. Bu yıl sadece 60 kovanda bal üreteceğini söyleyen Aksoy, arıcılara yeterli desteğin yapılmadığını söyledi. Aksoy, "Bu ilkbaharda sadece 60 kovanla bal üreteceğim. Sıkıntılarımızı kimse duymuyor. Arılarımız sigortalı olmasına rağmen destek alamıyoruz. Arılarımız telef oluyor ama herhangi bir destek verilmiyor. Sigortayı boşuna yapıyoruz. Arıcılık çok masraflı bir iştir. Birçok arıcı destek göremediği için arıcılığı bıraktılar. Devletten arıcılara destek bekliyoruz. Devlet tarafından destek göremezsek arıcılık yapamayız" dedi.