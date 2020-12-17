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Ruhsatsız iş yerinde oyun oynayanlara polis baskını

17.12.2020 15:55 | Son Güncelleme:
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Ruhsatsız iş yerinde oyun oynayanlara polis baskını

Eskişehir’de oyun oynatıldığı ihbarı üzerine ruhsatsız bir iş yerine yapılan polis baskınında sosyal mesafeye uyulmadığı gerekçesiyle toplam 148 bin 50 TL idari para cezası uygulanırken, daha önce işlediği suçlardan aranması olan 2 şahıs da yakalandı.Edinilen bilgilere göre, O.K.

Eskişehir’de oyun oynatıldığı ihbarı üzerine ruhsatsız bir iş yerine yapılan polis baskınında sosyal mesafeye uyulmadığı gerekçesiyle toplam 148 bin 50 TL idari para cezası uygulanırken, daha önce işlediği suçlardan aranması olan 2 şahıs da yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, O.K. isimli vatandaş, İstiklal Mahallesi’ndeki ruhsatsız bir iş yerinde oyun oynatıldığına dair ihbarda bulundu. İhbar üzerine Odunpazarı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince iş yerine baskın düzenlendi. Mekanda sosyal mesafeyi hiçe sayarak oyun oynadığı tespit edilen 44 şahıs sorgulandı. Ekipler sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 44 şahsa toplamda 148 bin 50 TL idari para cezası uyguladı.
Mekanda bulunan şahıslardan N.G.’nin 4 ayrı suçtan aranması olduğu ve S.S.’nin ise 1 suçtan aranması olduğu tespit edildi. Şahıslar sorgulanmalarına devam edilmek üzere emniyete götürüldü.
Ayrıca mekanda yapılan aramada 1 adet yivsiz av tüfeği ve bu tüfeğe ait olduğu tespit edilen 15 adet fişek ele geçirildi. Silah ve fişeklerin mekanda bulunan şahıslardan O.K.’ya ait olduğu öğrenildi. Ruhsatsız iş yerinin yetkilisi M.C. ve av tüfeğinin sahibi O.K. delillerle birlikte Odunpazarı Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edildi. Odunpazarı zabıta ekipleri ise ruhsatsız iş yerini mühürledi.

Ruhsatsız iş yerinde oyun oynayanlara polis baskını

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