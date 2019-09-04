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Ruhsatsız maden ocağındaki patlamada yaralanan işçi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 13:06 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Kilimli ilçesinde, geçen yıl kasım ayında ruhsatsız işletilen kömür ocağında meydana gelen ve 3 işçinin ölümüyle sonuçlanan patlamada ağır yaralanan maden işçisi Adem Alibaş (50), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ruhsatsız maden ocağındaki patlamada yaralanan işçi hayatını kaybetti

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK’ın Kilimli ilçesinde, geçen yıl kasım ayında ruhsatsız işletilen kömür ocağında meydana gelen ve 3 işçinin ölümüyle sonuçlanan patlamada ağır yaralanan maden işçisi Adem Alibaş (50), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Geçen yıl 21 Kasım günü Kilimli Çamlık Mahallesi’nde ruhsatsız maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi. Maden işçileri Uğur Göktaş (29), Kenan Çavuş (36) ve Hasan Gençtürk (27) hayatlarını kaybederken, Evren Cinemre (38) ve Adem Alibaş yaralandı. Evren Cinemre bir süre sonra taburcu olurken, Adem Alibaş ise yoğun bakıma alındı. Adem Alibaş dün akşam saatlerinde yaklaşık 9,5 aydır süren yaşam savaşını kaybetti.
MADEN OCAĞI SAHİBİ TAHLİYE EDİLMİŞTİ
Olayın ardından tutuklanan ocak sahibi İsmail Aygün hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılırken, ölen işçilerin yakınları ocak sahibinden şikayetçi olmadı. İsmail Aygün ocağı ruhsatlı olarak bildiğini ve olaydan 3 ay önce rahatsızlığı nedeniyle ölen babasının da hayattayken maden ocağını üzerine yaptığını, ocağın ruhsatsız olduğundan haberi olmadığını belirtti. Mahkeme heyeti, İsmail Aygün’ün tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.

FOTOĞRAFLI

Ruhsatsız maden ocağındaki patlamada yaralanan işçi hayatını kaybettiRuhsatsız maden ocağındaki patlamada yaralanan işçi hayatını kaybettiRuhsatsız maden ocağındaki patlamada yaralanan işçi hayatını kaybetti

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