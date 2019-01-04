Ruhsatsız silah peynir-ekmek gibi satılıyor!

Saygı Öztürk, yazısında "Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bireysel silahlanma raporuna göre, son 2,5 yılda 250 bin silah ruhsatı verilmiş, son 10 yılda ruhsatlı ateşli silahlarla 25 bin, ruhsatsız ateşli silahlarla 159 bin suç işlenmiş" bilgisini verdi.

"Özellikle liseli gençler ellerinde pompalı silahlarla dolaşıyor, 'sevgili' yüzünden birbirlerine bu silahlarla saldırıyor. Neden? Ruhsata gerek yok. İnternet, telefon ve sosyal medya aracılığıyla siz siparişi verin, gerisi kolay" diyen Öztürk, "Ruhsatsız silah satışı öyle boyutlara ulaştı ki yetkililerin deyimiyle peynir — ekmek gibi satılıyor. Bunu engellemeye de kimsenin niyeti yok gibi" görüşünü dile getirdi.

"HER YIL 4 BİN 500 KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR"



Öztürk, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadar kolay edinilen ruhsatsız silahlara karşı adım atılıp atılmadığını araştırdığımda, Emniyet Özel Güvenlik Dairesi'nin bu konuda hiçbir şey yapmadığını, proje üretmediğini öğreniyoruz. Sadece İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican'ın, yasa teklifiyle karşılaştık. Ölüm, yaralanma ve sakatlanma gibi olayların birçoğunun kontrolsüz bireysel silahlanmadan kaynaklandığı anlaşılıyor. Özellikle izinsiz üretilerek sosyal medya sitelerinden usulsüz olarak satışı yapılan yivsiz tüfekler herkesin elinde. Ülkemizde her yıl ortalama 4 bin 500 kişi bireysel silahlarla hayatını kaybediyor. Dünya Sağlık Örgütü Şiddeti Önleme Programı'nda ateşli silahlara erişimin kısıtlanması alınacak ilk 3 sıradaki önlemler arasında yer alıyor. Silaha ulaşım kolay. Telefonla veya internetten verilen siparişle hiçbir yetki belgesi aranmaksızın "Hızlı kargo, ücretsiz kargo, taksitli ödeme" gibi yöntemlerle, üstelik hediye silah malzemeleri içeren kampanyalarla pazarlanıyor."

