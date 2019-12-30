Ruhsatsız silah ticareti yapan 3 kişi tutuklandı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, emniyet ekiplerince ruhsatsız silah ticaretine yönelik yapılan çalışmada, 3 şüphelinin araç ve ikametlerindeki aramalarda toplamda 5 ruhsatsız tabanca, 785 fişek, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kama ve 2085 gram metamfetamin ele geçirildi. 3 kişi tutuklanarak cezeavine gönderildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah ticareti yaptığı tespit edilen S.Ö.’nün suç delilleri ile birlikte yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Yapılan takip sonucu S.Ö., Suriye uyruklu kadın Y.K. ve yine Suriye uyruklu bir diğer kişi Y.K. ile birlikte İstanbul’dan araçla Bursa’ya geldiği esnada Yıldırım ilçesinde yakalandı. Araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 6 adet fişek, 2070 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 3 şüphelinin evlerinde yapılan aramalarda ise 4 ruhsatsız tabanca, 779 adet çeşitli çaplarda fişek, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 kama ve 15 gram metamfetamin bulundu.

Konuyla ilgili olarak emniyette ifadeleri alınan S.Ö., Y.K. ve Y.K., buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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