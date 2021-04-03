Ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda Ereğli ilçesinde 4 ruhsatsız silah, bin 153 mermi ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; N.A. (76) isimli şahsın ticari amaçlı ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisini aldı. Düzenlenen operasyon sonucunda Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesinde ikamet eden N.A.’nın evinde ve eklentilerinde yapılan aramada;

2 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 662 adet 9 mm tabanca mermisi, 236 adet 7,65 mm tabanca mermisi, 255 adet kurusıkı tabanca mermisi, 8 adet şarjör ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlemlere başlanıldı.

