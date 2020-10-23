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Ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yapan 21 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 17:09 | Son Güncelleme

Bursa merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah ve mühimmat imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah ve mühimmat imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen 21 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti yapmak suçundan devam eden soruşturma kapsamında Rize’de imal ettikleri tabancaları Bursa’ya getirerek sattığı belirlenen 21 kişi tespit edildi.
Bu kapsamda Bursa merkezli, Rize, Trabzon ve Antalya illerinde geçtiğimiz gün eş zamanlı düzenlenen operasyon sonucu suça karıştığı tespit edilen 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 11 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet 7.65 mm çapında fişek, 164 adet 9 mm çapında fişek, silah yapımında kullanılan mengene, silah kabzaları, iğne ve pim tertibatları, icra yayları ve silah yapımında kullanılan çeşitli silah malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 21 şüpheliden 15’i tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen İ.K. ve E.U. isimli şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer yandan, hakim karşısına çıkarılan A.Ö., I.Y., M.A. ve M.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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