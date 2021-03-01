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Ruhsatsız silahı kız arkadaşına verip kaçmaya çalıştı

01.03.2021 12:28 | Son Güncelleme:
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Ruhsatsız silahı kız arkadaşına verip kaçmaya çalıştı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde devriye gezen bekçiler durumundan şüphelendikleri biri kadın biri erkek iki kişiyi durdurarak sorgulama yapmak istediği sırada, şahıslardan biri üzerindeki ruhsatsız silahı yanındaki kız arkadaşına vererek kaçmaya çalıştı.Olay Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde meydana geldi.

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde devriye gezen bekçiler durumundan şüphelendikleri biri kadın biri erkek iki kişiyi durdurarak sorgulama yapmak istediği sırada, şahıslardan biri üzerindeki ruhsatsız silahı yanındaki kız arkadaşına vererek kaçmaya çalıştı.
Olay Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde devriye gezen bekçiler durumundan şüphelendikleri iki kişiyi durdurarak GBT sorgulaması yapmak istedi. Durdurulan şahıslardan M.E. (31), üzerindeki ruhsatsız tabancayı yanındaki kız arkadaşı E.K’ye (22) vererek kaçmaya çalıştı. Bekçilerden kaçan M.E., bölgeye sevk edilen polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
Yakalanan şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 9 mm çapında üzerinde herhangi bir ibare bulunmayan ruhsatsız tabanca ve tabancaya takılı şarjöre basılı halde 6 adet 9 mm çaplı mermi ele geçirildi.
Şahıslar daha sonra gözaltına alınarak karakola götürüldü.

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