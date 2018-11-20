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Ruhsatsız silahla yakalanan 2 kişiye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 13:42 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de ruhsatsız silah ticaretine yönelik yapılan iki ayrı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Ruhsatsız silahla yakalanan 2 kişiye gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de ruhsatsız silah ticaretine yönelik yapılan iki ayrı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Melikgazi ilçesine bağlı Tacettin Veli Bulvarı üzerinde H.O.C. yönetimindeki otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada Zigzauer marka 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 2 şarjör ele geçirildi.
Şehirlerarası otogar yakınında hareketlerinden şüphelenilen M.E.'nin üzerinde yapılan aramada ise tabanca ve bu tabancaya ait şarjör çıktı. 2 şüpheli de gözaltına alındı. Polis, tabancalara el koydu.

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