Ruhsatsız silahla yakalanınca gözaltına alındı

Samsun’da ruhsatsız tabancayla yakalanan bir kişi, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ruhsatsız tabancayla yakalanan H.Ö. (24) gözaltına alındı. Irmak Polis Merkezine teslim edilen H.Ö., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Söz konusu tabancanın merhum dedesinden hatıra olarak kaldığını belirten genç, köye giderken domuzdan korunmak için tabancayı üzerine aldığını söyledi.

