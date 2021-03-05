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Ruhsatsız tabanca yakalatan şahsa kısıtlama ve maskeden 4 bin 50 lira ceza

05.03.2021 10:20 | Son Güncelleme:
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Ruhsatsız tabanca yakalatan şahsa kısıtlama ve maskeden 4 bin 50 lira ceza

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde durdurulan ticari takside yakalanan şüpheliden ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şahsa kısıtlamada sokağa çıkmak ve maske takmamaktan 4 bin 50 lira ceza kesildi.Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Karadeniz Mahallesi devriye görevini ifa ederken, 59 T 0007 plakalı bir ticari taksiyi durdurdu.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde durdurulan ticari takside yakalanan şüpheliden ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şahsa kısıtlamada sokağa çıkmak ve maske takmamaktan 4 bin 50 lira ceza kesildi.
Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Karadeniz Mahallesi devriye görevini ifa ederken, 59 T 0007 plakalı bir ticari taksiyi durdurdu. Durdurulan aracın içerisinde bulunan G.K.’den bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. G.K.’nin GBT kontrolü yapıldıktan sonra şahıs gerekli işlemler için Tekirdağ Şehir Hastanesinden alınan Doktor Raporu sonrası Altınova Polis Noktasına intikal ettirildi. Şahsa sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkmaktan ve maske takmamaktan 4 bin 50 TL ceza kesildi. Şahıstan ele geçirilen tabanca ise muhafaza altına alındı.

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