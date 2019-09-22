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Ruhun Yelkenleri ile engelleri aştılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 09:18 | Son Güncelleme

Rusya Beyaz Baston Derneği tarafından Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un desteğiyle düzenlenen “Ruhun Yelkenleri” projesinin Akdeniz ayağı Mersin’in Erdemli açıklarındaki etkinlikle devam etti.Marmaris ve Antalya’nın ardından projenin Akdeniz rotasının 3.

Ruhun Yelkenleri ile engelleri aştılar

Rusya Beyaz Baston Derneği tarafından Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un desteğiyle düzenlenen “Ruhun Yelkenleri” projesinin Akdeniz ayağı Mersin’in Erdemli açıklarındaki etkinlikle devam etti.
Marmaris ve Antalya’nın ardından projenin Akdeniz rotasının 3. etabı Mersin’in Erdemli ilçesindeki Kumkuyu yat limanı ve Erdemli açıklarında gerçekleştirildi. Proje kapsamında engelli ve engelsiz bireyler Lady Sophie adlı yelkenli ile denize açıldı. Katılımcılar, Rusya Beyaz Baston Derneği Başkanı ve aynı zamanda proje yöneticisi Oleg Kolpashchikov ile bir operasyon sonucu görme yetisini kaybeden aşçı Ahmet İrdel’in engelleri aşma konusundaki tavsiyelerini dinledi.
Dernek Başkanı Oleg Kolpashchikov ve katamaranın aşçılığını yapan Ahmet İrdel katılımcılara kendilerine güvenme tavsiyesinde bulundu.
Görme yetisini yüzde 95 oranında kaybeden Ahmet İrdel, operasyon sonunda doktorların gözlerinin tedavisinin olmadığını söylemesiyle korktuğunu ancak projeyle tanışmasıyla hayatının değiştiğini belirtti.

“Herkes kendine güvensin”
İrdel, “Daha önceden aşçılık yapıyordum. 7 sene gemilerde çalıştım. Buraya katılmayı çok istedim. Çünkü gözlerim hiç görmese de ben aşçılığı yine de yaparım. Dokunarak veya hissederek yapmaya çalışıyorum. Yapıyorum da. Mutfağı komple bana teslim ettiler. Herkes kendine güvensin. Bu projeye engelli engelsiz herkesin katılmasını tavsiye ediyorum” dedi.
İrdel engelli bireylere de seslenerek, “Kendinize güvenin, isteyin, bugün olmazsa yarın mutlaka yapacaksınız” diye konuştu.
Rusya Beyaz Baston Derneği Başkanı ve aynı zamanda proje yöneticisi Oleg Kolpashchikov da engelli bireylerin de özel yeteneklerinin olduğuna dikkat çekerek, engelli bireylerin bu tür yeteneklerini engelsiz insanlara öğretebildiğini söyledi.
Kolpashchikov, Ruhun Yelkenleri katamarının rotasının Kıbrıs Limasol ve Mısır İskenderiye’yi de kapsadığını kaydetti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Mersin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün ve de sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, engelli ve engelli olmayan katılımcılar katamaran gezisiyle güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Ruhun Yelkenleri ile engelleri aştılar

Ruhun Yelkenleri ile engelleri aştılar

Ruhun Yelkenleri ile engelleri aştılar

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