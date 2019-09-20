’Ruhun Yelkenleri’ projesi ekibi Mersinlilerle buluştu

Rusya Beyaz Baston Derneği tarafından Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un desteğiyle düzenlenen ’Ruhun Yelkenleri’ projesinin Akdeniz yolculuğu, Marmaris ve Antalya’dan sonra Mersin’de devam etti. Engelli insanlar ve toplum arasında yeni pozitif bir etkileşim modeli oluşturmak amacıyla 2011 yılından bu yana düzenlenen ve 14 Eylül’den 3 Ekim 2019’a kadar sürecek olan projenin Akdeniz etabı Türkiye, Kıbrıs ve Mısır’da gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında, yat gezisinden sosyal ve kültürel aktivitelere kadar çeşitli etkinlikler düzenleniyor. ’Ruhun Yelkenleri’ katamaranının rotasını Marmaris, Antalya, Kumkuyu, Taşucu, Limasol (Kıbrıs), İskenderiye (Mısır) ve Marmaris durakları oluşturuyor. Yolculuk Rusya, Letonya, İsveç, Ermenistan ve diğer ülkelerden engelli olan ve olmayan insanların katılımıyla gerçekleştiriliyor. 2011’den bu yana, engelli insanlar da dahil olmak üzere oluşturulan kapsamlı takımlar, dünyanın farklı yerlerinde 15 geziye katıldı. ’Ruhun Yelkenleri’ projesi, kapsamlı yatçılığı, bir insanın özel yeteneklerinin ve becerilerinin dışavurumunun açık bir modeli olarak geliştirmeyi hedefliyor.

Mersin’deki etkinlikler 2 gün sürecek Mersin’de toplam 2 gün sürecek olan etkinliklerin birinci gününde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Mersin, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün desteğiyle Davultepe Çocuk Evleri’nde kapsayıcı etkileşim semineri düzenlendi. Seminere, Türkiye Sakatlar Derneği Mersin Şubesi, Beyaz Ay Derneği, Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği ile Otistik Çocukları Kazanma ve Yaşatma Derneği üyeleri katıldı. Seminerde konuşan Rusya Beyaz Baston Derneğinin Başkanı ve aynı zamanda Proje Yöneticisi Oleg Kolpashchikov, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne ve Mersin İl Müdürlüğü’ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Rosatom’a destekleri için teşekkür ediyoruz. Katılımcı ve işbirliğinde olan bütün organizasyonlara gönülden teşekkür ediyoruz. Bizim en büyük değerimiz insanlar. En büyük hedefimiz engelli ve engelsiz insanların yeteneklerinin ortaya çıkması. ’Ruhun Yelkenleri’ projesini seneye de düzenleyeceğiz. Önümüzdeki sene engelli ve engelsiz katılımcıları projemize bekliyoruz” dedi. Ekipte yer alan ‘Rusya Tekerlekli Sandalyeli Dans Kupası’ sahibi dansçı Anna Mirkina, katılımcılara tekerlekli sandalyesiyle dans gösterisi yaptı. Mirkina, dans etmeyi asla bırakmayacağını söyledi. Zihinsel engelli çocuklar öğretmeni Johannes Marseille de tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

"Kendinize güvenin"

Geçirdiği bir operasyon sonucu görme yetisini kaybeden aşçı Ahmet İrdel de Akdeniz etabının tamamında yer aldı ve denize açıldı. İrdel, “Ben bir şeyler yapabilirim, evde oturmakla bir şey olmuyor diye düşünerek ’Ruhun Yelkenleri’ projesine katıldım. Yemek yapabilirim dedim ve bana komple mutfağı verdiler. Bulaşığına kadar ben yıkıyorum. Şunu söylemek isterim. Kendinize güvenin. Hiçbir zaman güveni eksik etmeyin. Muhakkak yaparsınız” diye konuştu.

"Özgür bir ruhun neler yapabileceğini çok güzel gösteriyor"

Seminerin sonunda proje ekibine teşekkür eden Mersin Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cenk Koray Karakaş şunları söyledi: “Böyle bir projenin gerçekleşiyor olması, bizim de içinde yer almamız bizi çok memnun etti. Proje ismiyle tam uyuşmuş. Anna hanımın yapmış olduğu dans, özgür bir ruhun neler yapabileceğini çok güzel gösteriyor.”

Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Dursun Arslan ise, “Çok güzel bir proje. Biz de Kent Konseyi olarak destekliyoruz. Engelli arkadaşların sosyal hayata katılımını, sosyal hayatta her yerde olmasını istiyoruz. Fırsat verilirse en iyisini yapacaklarına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Mersin’deki etkinliklerin ikinci gününde ise engelli ve engelsiz olarak 10 kişiden oluşan ekip, Fountaine Pajot Helia 44 M Lady Sophie yelken motorlu katamaranla denize açılacak.